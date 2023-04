Misión de la ONU en Sudán pide el "cese inmediato de combates" entre militares

El enviado especial de la misión de Naciones Unidas en Sudán, Volker Perthes, condenó "enérgicamente el estallido de los combates en Sudán" y pidió "el cese inmediato" de las hostilidades entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que se están enfrentando en varios puntos del país.



"El representante Perthes se ha comunicado con ambas partes para pedirles el cese inmediato de los combates y para garantizar la seguridad del pueblo sudanés y evitar que el país no sufra más violencia", dijo la misión de la ONU en un breve comunicado.



Asimismo, expresó su "enérgica condena" por los enfrentamientos que estallaron la mañana de este sábado entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las FAR, que se están desarrollando "en muchas partes de la capital, Jartum, y otras áreas".



La Fuerza Aérea sudanesa comenzó este sábado a bombardear posiciones del grupo paramilitar en un intento de repeler la "agresión" de la que calificó como "milicia rebelde", iniciada esta mañana después de que las FAR acusaran al Ejército sudanés de atacar una de sus sedes.



Las FAR, por su parte, señalaron que se habían hecho con el control del Palacio Presidencial, así como el aeropuerto internacional de Jartum, el más grande de Sudán, un extremo que las Fuerzas Armadas desmintieron.



Asimismo, el Ejército señaló en otro comunicado que en los bombardeos han destruido el campamento de Soba, el lugar donde esta mañana ha tenido lugar un "brutal ataque", según las FAR, y que ha desencadenado los combates posteriores.



Estos enfrentamientos se producen dos días después de que el Ejército advirtiera de que el país está atravesando una "coyuntura peligrosa" que puede llevar al conflicto armado, después de que se "movilizaran" unidades de las FAR en la capital sudanesa y otras ciudades sin el consentimiento o coordinación de las Fuerzas Armadas.



Esta movilización se produjo en medio de negociaciones para alcanzar un acuerdo político definitivo que ponga fin a la asonada de 2021 y lleve a Sudán a una transición democrática, un pacto cuya firma ha sido pospuesta en dos ocasiones este mes de abril precisamente por las tensiones y rivalidades entre el Ejército y las FAR.



Las FAR surgieron de las milicias Yanyawid, acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad durante el conflicto de Darfur (2003-2008) y son lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, que es considerado el hombre más poderoso de todo Sudán.