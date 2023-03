Desaparece el partido de Lech Walesa por no presentar sus datos fiscales

El partido político creado por el ex presidente polaco y Nobel de la Paz Lech Walesa, que pretendía concurrir a las próximas elecciones generales y locales de Polonia, fue eliminado del registro electoral por no presentar su información fiscal.



La información, publicada este viernes por la prensa polaca, se refiere a la decisión adoptada en febrero por la comisión electoral polaca tras no recibir a tiempo los datos financieros y fiscales relativos al funcionamiento de la formación Democracia Cristiana de la Tercera República Polaca, fundada por Walesa en 2015.



Según declaró a un diario Piotr Dwornicki, uno de los vicepresidentes del partido, la documentación fue presentada a la comisión electoral con un solo día de retraso.



Lech Walesa anunció que formaría un partido que sería, dijo, "como un hijo" y una alternativa a Ley y Justicia, formación que gobierna en Polonia desde 2015 y con la que Walesa mantiene un enfrentamiento desde que implantó una polémica reforma judicial.



Por ese motivo, y como parte de su campaña de defensa de la independencia judicial, el ex presidente luce en todas sus apariciones públicas el lema "Constitución".



Recientemente, Walesa afirmó que "haría falta una revolución en la calle, con el uso de la fuerza, para restaurar la situación democrática en Polonia" y culpó al partido gubernamental de "destruir la democracia y la libertad".



Por otra parte, el premio Nobel de la Paz se ha distinguido por expresar de manera polémica sus opiniones sobre la guerra de Ucrania y, por ejemplo, llegó a decir que "la población de Rusia no debería pasar de 50 millones" y abogó por "el desmembramiento de la Federación Rusa".



Durante su existencia, la actividad de Democracia Cristiana de la Tercera República Polaca ha sido escasa y nunca ha conseguido representación parlamentaria.



La desaparición del partido de Walesa se une al caso reciente de otra formación, KŽ15, que actualmente cuenta con seis escaños en el Parlamento y que ha sufrido la misma suerte por razones similares, por lo que no podrá presentarse a las elecciones previstas para este otoño.



Para poder participar en las elecciones locales o nacionales, los representantes de estos partidos tendrán que refundar sus organizaciones, presentar estatutos y cierto número de firmas a la comisión electoral y volver a presentar un informe de sus actividades económicas y cuentas fiscales.