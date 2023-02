Desaparece el multimillonario fundador de un banco de inversión chino

El multimillonario fundador del banco de inversión chino China Renaissance, Bao Fan, lleva días desaparecido, reveló la compañía en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong, en la que sus acciones perdieron hoy un 28,2 % de su valor tras conocerse la noticia.



"La compañía no ha logrado contactar con el señor Bao Fan (...). La junta no tiene constancia de información alguna que indique que la indisponibilidad del señor Bao esté o pueda estar relacionada con los negocios u operaciones del grupo, que continúan con normalidad", indicó China Renaissance en un documento remitido anoche al parqué hongkonés.



Según fuentes conocedoras de la situación y citadas por el portal de noticias económicas Caixin, Bao no acudía a su oficina ni se dejaba ver en público desde hace días.



El banquero es muy conocido en el país por su participación en importantes operaciones del sector tecnológico como las fusiones del 'Uber chino' Didi con Kuaidi, la de los gigantes del reparto de comida a domicilio Meituan y Dianping o las plataformas de viajes Ctrip y Qunar.



Caixin recuerda que China Renaissance ya estaba inmersa en turbulencias desde que su presidente, Cong Lin, fuese detenido por las autoridades chinas en septiembre de 2022.



De hecho, según el medio económico Yicai, fuentes de la compañía especulan con la posibilidad de que la desaparición de Bao "tenga algo que ver" con la situación de Cong, contratado en 2020 por el fundador de China Renaissance tras una larga carrera en la que principalmente trabajó en el mayor banco estatal del país, ICBC.