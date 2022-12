Irán se encomienda a las ejecuciones para tratar de detener las protestas

El Gobierno de Irán se encomienda a las ejecuciones de manifestantes en un intento de detener las protestas que piden el fin de la República Islámica, después de que la represión policial no lograse acabar con unas movilizaciones que van a cumplir tres meses y a pesar de las fuertes críticas internacionales.



Ni la fuerte represión policial que ha causado más de 400 muertos, ni los masivos arrestos con más de 15.000 detenidos, ni los cortes de internet, la censura o las presiones a los informadores han logrado parar las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en septiembre.



Las autoridades iraníes han comenzado a ahorcar a presos detenidos por su implicación en las protestas en un paso más en la represión de unas movilizaciones que comenzaron al grito de “mujer, vida, libertad” y en las que se grita ahora “muerte a la República Islámica”.



El jueves se llevó a cabo la primera ejecución de un preso, la de Mohsen Shekari, de 23 años, ahorcado por herir a un basiji -miliciano islámico- con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán.



Y este lunes, el Gobierno iraní dio un paso más con la ejecución en público de Majid Reza Rahnavard por el asesinato de dos basijis -milicianos islámicos- en la ciudad santa de Mashad (noreste), informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.



Los medios estatales además han difundido fotografías del ahorcamiento de Rahnavard. Además, se han hecho públicos vídeos de la ejecución, como uno en el que se ve a una persona colgando de una grúa, mientras un espectador dice “Alau Akbar" (Alá es el más grande).



Otras nueve personas han sido condenadas a muerte y Amnistía Internacional (AI) denuncia que 28 hacen frente a cargos que podrían ser castigados con la horca.



JUICIOS Y EJECUCIONES ESPRESS



Los juicios y condenas de los dos ahorcados han sido “express”. Rahnavard fue arrestado el 19 de noviembre, acusado el 24 y enjuiciado el 29, mismo día en el que fue condenado a muerte, después de supuestamente confesar sus crímenes, según Mizan.



Se trata de una celeridad inusual incluso para uno de los principales países del mundo en la aplicación de la pena de muerte, con 314 ejecuciones -la mayoría por delitos de drogas- en 2021, según AI.



También es inusual la ejecución pública, procedimiento que ha caído en desuso en los últimos años en un intento por mejorar la imagen del país.



En comparación, durante las masivas protestas de 2009 por el supuesto fraude electoral en la elección del expresidente Mahmud Ahmadineyad se tardaron siete meses en llevarse a cabo ejecuciones.



Los medios estatales anunciaron en enero de 2010 las ejecuciones de dos personas implicadas en el masivas movilizaciones del Movimiento Verde, pero más tarde se reveló que los presos habían sido detenidos antes de las protestas y no habían sido ahorcados por ellas.



En el caso de las protestas de 2019, que comenzaron por el aumento del precio de los combustibles y en las que murieron 300 manifestantes, se condenó a muerte a varias personas, pero nunca se anunció su ejecución.



CRÍTICAS INTERNACIONALES



La ejecución de Shekari el jueves provocó una oleada de condenas internacionales, especialmente desde países occidentales, que han pedido a Irán que ponga fin a los ahorcamientos.



La Unión Europa prevé dar luz verde este lunes a nuevas sanciones contra responsables iraníes por violaciones de los derechos humanos, tras criticar duramente la ejecución de joven de 23 años la semana pasada.



A pesar de ello, Irán siguió adelante con el ahorcamiento de Rahnavard, que además fue público.



El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, dio quizás con la clave de las sumarias y rápidas ejecuciones.



"Claramente esto tiene el propósito de crear temor para el resto de los manifestantes", sostuvo Türk el viernes en una rueda de prensa.



NUEVAS PROTESTAS



A pesar de ello las ejecuciones ha provocado nuevas protestas en el país, como las del sábado cuando se celebraron marchas en silencio y con velas en numerosas ciudades de la nación persa para condenar el primer ahorcamiento.



Hoy mismo, tras conocerse la nueva ejecución, activistas iraníes han llamado de nuevo a protestar, con movilizaciones para esta misma tarde y mañana miércoles con vigilias durante la noche.



Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.



Se trata de las mayores protestas contra el régimen de los ayatolás en décadas y hasta ahora los manifestantes, sobre todo jóvenes y mujeres, no dan visos de darse por vencidos.