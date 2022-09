Irán no descarta una reunión para salvar el pacto nuclear en Nueva York

Irán no descartó este lunes la posibilidad de que se negocie la reimplementación del pacto nuclear de 2015 en los márgenes de la Asamblea de la ONU en Nueva York, en la que participará el presidente iraní, Ebrahim Raisí.



“No hay programada una reunión acerca del JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear)”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, en una rueda de prensa.



“Sin embargo, no descarto la posibilidad de que haya una reunión del JCPOA”, añadió el diplomático.



Kananí afirmó que “Irán aprovecha cada oportunidad para expresar sus puntos de vista sobre temas de interés mutuo e internacionales” y que “las reuniones internacionales son una buena oportunidad para ello”.



Raisí partió este lunes a Nueva York para intervenir en el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un viaje de cinco días en el que le acompaña el negociador nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani, entre otros.



Irán negocia desde hace 17 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que fue abandonado en 2018 por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.



La Unión Europea (UE) presentó en agosto una última propuesta para salvar el acuerdo, a lo que Irán y Estados Unidos han presentado sus comentarios.



Las negociaciones parecían encontrarse en su recta final, pero las partes parecen estancadas para llegar a una resolución.



A este respecto, Kananí subrayó que Teherán “no ha abandonado la mesa de negociaciones” del pacto nuclear “para el levantamiento de las sanciones”.



Uno de los principales escollos es que Teherán condiciona la reactivación del acuerdo nuclear a que el OIEA cierre una investigación sobre trazas de uranio encontradas en tres lugares que Irán no había declarado y que podrían indicar que hubo actividades secretas.