Australia dice que no se plantea restringir los visados a los turistas rusos

El ministro australiano de Defensa, Richard Marles, afirmó este domingo que su país no se plantea de momento restringir los visados a los turistas rusos en represalia a la invasión rusa de Ucrania.



"Las sanciones (por parte de Australia) están dirigidas al Gobierno ruso, aquellos que han perpetrado lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, no están dirigidas a los ciudadanos rusos", indicó Marles en una entrevista con el canal australiano ABC.



"No es algo que estemos considerando en el momento", agregó el ministro en referencia a sanciones que restrinjan la entrada de turistas rusos en Australia.



Las declaraciones de Marles se producen después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, haya pedido a los países occidentales, incluida la Unión Europea, que dejen de conceder visados, salvo excepciones, a los ciudadanos rusos.



"Esto es una guerra rusa cien por cien, no la guerra de Putin solo. Esa gente (la población rusa) ha elegido a esa persona (Vladímir Putin). Esa gente no opone ninguna resistencia a lo que él está haciendo", dijo Zelenski en un foro el pasado agosto.



La Unión Europea ha suspendido el acuerdo especial sobre visados con Rusia, lo que supone el endurecimiento de las condiciones para los ciudadanos de este país que quieran viajar al bloque de los 27.



Polonia, Letonia y la República Checa han decidido por su cuenta suspender la concesión de visados a turistas rusos, mientras que Finlandia ha restringido el acceso a los ciudadanos de Rusia.



Australia, el país no miembro de la OTAN que más ha contribuido en la ayuda militar a Ucrania, ha adoptado numerosas medidas contra Rusia, entre ellas la imposición de cientos de sanciones a personas y entidades vinculadas a la invasión militar iniciada el 24 de febrero.



El Gobierno australiano ha aprobado ayudas millonarias para Ucrania, incluido el envío de medio centenar de vehículos blindados Bushmaster.