El sustituto de Boris Johnson deberá lidiar con la grave crisis energética

El Partido Conservador británico ultima los preparativos para anunciar este lunes al nuevo líder de la formación, Liz Truss o Rishi Sunak, que sustituirá a Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido en medio de la grave crisis energética.



La formación dará a conocer mañana sobre las 11.30 GMT al ganador de la consulta interna por su liderazgo, que el martes asumirá como jefe del Ejecutivo, mientras hay un interrogante sobre las medidas que tomará para hacer frente al exponencial incremento -de un 80 %- del precio de las facturas de la energía a partir de este octubre.



La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, es la favorita, según los medios, para hacerse con el liderazgo "tory", después de que los afiliados al partido -unos 160.000- votasen en las últimas semanas por correo tradicional o en forma electrónica.



A pesar de que el antiguo titular de Economía, Rishi Sunak, recibió el mayor número de apoyos entre los diputados conservadores -en la primera fase de este proceso interno-, Truss es una figura popular entre las bases, en parte por su insistencia en recortar impuestos, una tradicional promesa "tory".



JOHNSON Y EL NUEVO LÍDER VERÁN EL MARTES A ISABEL II



Una vez que se anuncie el nombre del ganador, Johnson y el nuevo líder viajarán al castillo de Balmoral, en Escocia, para mantener sus respectivas audiencias con la reina Isabel II.



Johnson presentará formalmente primero a la soberana, de 96 años, su dimisión, mientras que acto seguido la reina llamará a Truss o Sunak (según quien gana mañana) para pedirle que forme Gobierno.



Una vez cumplido este acto constitucional de rigor, el nuevo primer ministro viajará a Londres para designar a sus ministros.



CRISIS POR EL ALZA DE LOS PRECIOS ENERGÉTICOS



El "premier" asumirá en medio de la preocupación de la población por el alza del precio de la energía, después de que regulador del sector, Ofgem, anunció en agosto que el precio máximo que las compañías de energía podrán cobrar a los hogares al año a partir de este 1 de octubre ha sido fijado en 3.549 libras (4.202 euros), frente al actual de 1.971 libras (2.325 euros), un alza del 80 %.



Los partidos de la oposición han pedido a los dos candidatos "tories" que desvelen las medidas que tomarán.



Sin embargo, Truss -favorita- no quiso adelantar hoy los anuncios concretos pero aseguró que actuará en el plazo de una semana tras asumir el poder. "Creo que afrontamos desafíos muy graves. Actuaré en el plazo de una semana, (pero) no puedo decir lo que haré", dijo.



"Si soy elegida primera ministra, en una semana voy a asegurar que hay un anuncio sobre cómo vamos a lidiar con el problema de las facturas energéticas y el suministro a largo plazo", señaló a la BBC.



"Lo que quiero es tranquilizar a la gente que actuaré, si soy elegida como primera ministra, en una semana", insistió.



Sunak señaló, por su parte, también a la BBC que, si él es primer ministro, ayudará a todos los hogares, pero los primeros en recibir asistencia financiera directa serán las familias con los ingresos más bajos y los pensionistas.



La diputada laborista Emily Thornberry, en la oposición británica, calificó hoy de "extraordinario" que ninguno de los dos aspirantes reveles medidas concretas.



Los afectados no solo serán los que tienen "los recursos más bajos", sino también los de "ingresos medios", y "vamos a tener a la mayoría del país en pobreza energética a menos que se haga algo", dijo la diputada a la cadena BBC.



El alza energética responde al aumento de los precios mayoristas del gas a nivel global al reactivarse las economías tras la pandemia y también por la guerra en Ucrania.



LA INFLACIÓN PUEDE LLEGAR AL 13 % A FINALES DE 2022



Se espera que el ascenso del precio de la energía dispare aún más la inflación interanual británica, que se sitúa en el 10,1 % pero que podría llegar al 13 % o más a finales de año.



Este aumento del coste de vida ha llevado a muchos sectores a secundar huelgas en reclamo de mejoras salariales.



El Reino Unido afrontó lo que ya los medios llaman el "verano del descontento" por la serie de paros, entre ellos el de Correos británicos, de estibadores o de los trabajadores ferroviarios.