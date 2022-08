El padre de una supuesta victima de pederastia podrá demandar a la Iglesia católica

Un tribunal australiano dictaminó este miércoles que el padre de una supuesta víctima de pederastia del cardenal George Pell podrá continuar su demanda civil contra la Iglesia católica por daños psicológicos.



El fallo del Tribunal Supremo de Victoria, la máxima instancia de esa región y con sede en Melbourne, rechazó así una petición de la Iglesia católica para frenar la demanda para pedir una indemnización presentada por el padre contra la Iglesia y Pell el pasado julio.



En una vista celebrada el 4 de agosto, la Iglesia católica argumentó que no era responsable de indemnizar al padre del fallecido menor porque consideraba que no era una víctima directa de los presuntos crímenes cometidos por Pell, al alegar que esta institución no puede ser considerada responsable de los delitos de sus integrantes.



Pero el juez Michael McDonald del Tribunal Supremo citó hoy en su fallo de 20 páginas la ley "Identidad legal de los demandados", aprobada en 2018, recordando que su propósito era permitir que las víctimas de abusos sexuales puedan demandar a organizaciones como la Iglesia católica.



También indicó que esa ley señala que el impacto "fundado en o derivado del abuso infantil" abarca la posibilidad de "una demanda por shock nervioso presentada por un padre de un niño que supuestamente ha sido abusado sexualmente", según reza el fallo obtenido por Efe.



El demandante, que aparece en los documentos judiciales como RWQ, asegura que sufrió daños psicológicos al conocer los supuestos abusos en los años 1990 contra su hijo, que falleció en 2014 debido a una sobredosis accidental.



Este es uno de los dos casos por los que el cardenal Pell, exsecretario de Economía del Vaticano, fue denunciado en 2017 de cinco cargos de abuso sexual, uno de ellos por penetración oral, cometidos supuestamente en el coro de la Iglesia de St Patrick cuando era arzobispo de Melbourne en los años 1990.



Pell fue condenado en marzo de 2019 a seis años de prisión por estos cargos, fallo que fue ratificado en agosto de ese mismo año, pero finalmente el cardenal fue absuelto en abril de 2020 por el Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial en el país, debido al "beneficio de la duda razonable".



El que fuera número 3 del Vaticano, de 81 años, pasó trece meses en prisión antes de ser puesto en libertad.