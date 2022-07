El proceso para exportar grano ucraniano puede durar un mes, según un medio ruso

El proceso para reanudar la exportación de grano ucraniano bloqueado por la guerra a través del mar Negro puede durar un mes si Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU llegan hoy en Estambul a un acuerdo, indicó a la agencia oficial RIA Nóvosti una fuente que participa en las negociaciones.



"Hay un entendimiento de que este proceso no será rápido, pero hay un deseo general de que no se alargue más de un mes", señaló la fuente a la agencia rusa.



En caso de un consenso, Turquía y la ONU supervisarían la implementación del mecanismo acordado, añadió.



"Lo principal ahora es llegar a un consenso y formar un centro de control operativo en Estambul", dijo la fuente a RIA Nóvosti.



El encuentro en el que se abordará el desbloqueo de grano ucraniano en Estambul está previsto que empiece a las 11.00 GMT.



La delegación rusa ya ha llegado a la ciudad turca para participar en la reunión de representantes militares de Moscú, Kiev y Ankara, así como observadores de la ONU.



De acuerdo con la agencia rusa, hay "altas expectativas" de las partes de que se llegue a un consenso en el encuentro.



También el ministro turco de Defensa, Hulusi Akar, confía en llegar a un acuerdo este miércoles.



Tanto Akar como el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, han hablado con sus respectivos homólogos de Rusia y Ucrania para preparar la cita, en la que tanto Moscú como Kiev pedirán garantías.



Rusia quiere controlar e inspeccionar los barcos que salgan de los puertos ucranianos para descartar el contrabando de armas y evitar "provocaciones" de Kiev, en tanto que Ucrania se niega a desminar los puertos si no recibe garantías de que Moscú no aprovecha esta ocasión para atacar.



Lo que se baraja como solución es una escolta internacional de los barcos, posiblemente de parte de Turquía.



En los puertos ucranianos hay boqueados más de 20 millones de toneladas de cereal por la guerra que no pueden llegar a los mercados internacionales.



El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó ayer de que cientos de millones de personas corren el riesgo de sufrir "hambre a niveles críticos" en los próximos meses debido al aumento de la inseguridad alimentaria en África y Oriente Medio, agravada por la guerra en Ucrania.