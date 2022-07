La UE busca coordinar la recogida de pruebas de crímenes en Ucrania

La recopilación y almacenamiento de pruebas de crímenes de guerra en la Ucrania invadida por Rusia requiere de un esfuerzo de coordinación entre los Veintisiete, tema que centra este martes el consejo informal de Justicia en Praga.



"Estamos trabajando juntos en la recopilación de pruebas de los crímenes de guerra en Ucrania y tratamos de hacerlo con los diferentes actores", destacó el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, tras llegar a Praga para participar en la reunión que se celebra bajo la presidencia checa de la UE.



Reynder precisó que además de una cooperación con la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, y con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CIP), Karim Khan, están involucrados ya varios Estados miembros, con investigaciones abiertas por sus tribunales en base a la jurisdicción internacional.



Tras lograrse avances en las últimas semanas, como un acuerdo "para que los jueces almacenen las pruebas, nuevos tipos de pruebas como vídeos, imágenes, imágenes por satélite, etc., y las intercambien con los jueces de Ucrania", se prevé intensificar aún más el proceso, indicó.



"Además, trataremos de prestar apoyo al fiscal general de Ucrania. Ya hemos enviado algunos expertos y equipos de diferentes estados miembros como Francia, Holanda y la República Checa", dijo.



"Se trata de investigar la actividad criminal, en particular, de los delitos de guerra en Ucrania", coincidió Pavel Blazek, ministro de Justicia checo y anfitrión del encuentro.



Blazek admitió que aún "no está clara la jurisdicción internacional para el hipotético juicio de los criminales en este conflicto".



España ya decidió el pasado 15 de marzo, tres semanas después de iniciar Rusia la invasión a Ucrania, "remitir al fiscal de la Corte Penal Internacional (de la Haya) que se investigue si se ha cometido algún tipo de crimen en Ucrania", recordó el secretario de Estado de Justicia español, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo.



Esa fiscalía internacional es "competente en delitos de genocidio" y "ha abierto diligencias contra esa situación", añadió.



"Tenemos todas las posibilidades de organizar las investigaciones y enjuiciamientos a todos los niveles. Es necesario suministrar los equipos e instrumentos para recoger la evidencia y comenzar la investigación", aseguró también el ministro belga, Vincent Van Quickborne.



Resaltó asimismo la necesidad de documentar los casos de "violencia contra niños y mujeres", de los que, resaltó, la opinión pública mundial está siendo testigo.



Además de la persecución de los responsables de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, Quickborne señaló otros delitos relacionados con la guerra que requieren esclarecimiento.



Mejorar la protección de las víctimas y de la personas más vulnerables al conflicto, así como avanzar en la digitalización de la justicia en los Veintisiete, son otros asuntos que abordan los titulares de Justicia en esta reunión praguense.