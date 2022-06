Pekín relaja algunas de las restricciones impuestas para frenar el Covid

Las autoridades municipales pequinesas anunciaron que relajarán a partir de este lunes, algunas de las restricciones impuestas hace varias semanas para frenar el último rebrote de covid registrado en la capital china.



Así, la ciudad permitirá la reapertura de restaurantes, en los que durante el mes de mayo solo se podía pedir comida para llevar, y otros espacios de interior, mientras que los estudiantes de primaria y secundaria regresarán a la escuela a partir del día 13.



Las medidas no se aplicarán al distrito de Fengtai y en algunas partes del de Chaoyang, donde en los últimos días todavía se han detectado casos de covid.



Según informaron las autoridades de prevención sanitaria, Pekín no ha registrado casos durante 7 días consecutivos -excepto en los centros de cuarentena donde permanecen aislados los contagios detectados-, con lo que "se puede entrar ya en una etapa de normalización".



Eso sí, quienes quieran acudir a recintos cerrados o utilizar el transporte público deberán presentar una prueba negativa de coronavirus realizada en las 72 horas previas.



La capital china relaja así las medidas que había impuesto para frenar el brote de ómicron poco después de que la metrópolis oriental de Shanghái hiciera lo propio el pasado primero de junio después de más de dos meses de estricto confinamiento.



En su último recuento publicado hoy, la Comisión Nacional de Sanidad de China informó de la detección en la víspera de 33 casos de covid por contagio local -al margen de contagios asintomáticos-, de los cuales 16 se contabilizaron en Pekín y 6 en Shanghái.



China, que aplica una severa política de "tolerancia cero" hacia el nuevo coronavirus, ha sufrido en los últimos tres meses una oleada de rebrotes atribuida a la variante ómicron que ha provocado cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020.



El número total de contagiados activos en la China continental asciende ahora a 1.405, 65 de ellos en estado grave.



Según las cuentas de la institución, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 217.679 personas en el país y fallecieron 5.226.