Moreno llama a las urnas el 9J para enviar un "mensaje" contra el "maltrato" a Andalucía

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha llamado a acudir a las urnas el 9 de junio porque en las elecciones europeas también se juega "el presente y futuro" de España, y servirán para enviar un "mensaje potente" de que Andalucía no va a "aguantar ni un maltrato más".



Durante su intervención este domingo en un acto público en Málaga con el lema 'La España que funciona' en el que ha también ha participado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha afirmado que estos comicios cobran una "mayor dimensión" por la coyuntura política actual.



Ante unas 5.000 personas, según los organizadores -1.500 según la Subdelegación del Gobierno-, Moreno ha asegurado que las elecciones europeas pueden suponer "una consolidación de las peores políticas practicadas en España desde la restauración de la democracia por Pedro Sánchez", o "abrir la puerta de par en par al cambio político en nuestro país" de la mano de Feijóo.



Tras referirse a la infrafinanciación de Andalucía, que ha cuantificado en unos 1.500 millones de euros menos al año que el resto de comunidades, Moreno ha dicho que la próxima cita electoral también sirve para enviar desde Andalucía "un mensaje potente y claro: no vamos a aguantar ni un maltrato más".



El presidente del PP-A ha argumentado que Andalucía está "compitiendo con una mano atrás atada a la espalda" y se ha referido al reparto de los fondos europeos Next Generation, en los que ha sido "especialmente maltratada" junto a las Islas Baleares, o de universidades públicas en el que "siempre salen beneficiadas las mismas, de aquellos partidos independentistas que le dan el apoyo a Sánchez".



"Andalucía tiene derecho a ser una gran potencia económica y social" y que los andaluces tengan "las mismas oportunidades que un catalán o un vasco", ha insistido Moreno, quien ha opinado que "eso no se puede hacer con el Gobierno de Sánchez", sino con uno "sensato, equilibrado" y que entienda la solidaridad, que a su juicio debe presidir Feijóo.



El también jefe del Ejecutivo andaluz ha agradecido al líder nacional del PP poder contar con una "voz clara" para defender los intereses de la agricultura y la ganadería, al designar como número dos de las elecciones al Parlamento europeo a la exconsejera del ramo Carmen Crespo.



A este respecto, ha defendido la necesidad de que lleguen a Andalucía fondos europeos para hacer todas las obras hidráulicas necesarias dada la relevancia de los sectores agrícola y ganadero en esta región, que "alimenta a 500 millones de europeos" y que "no puede seguir siendo la primera potencia agrícola de España" si carece de agua.



Por su parte, Carmen Crespo ha situado estas elecciones europeas como un "freno a los desmanes de un presidente que se pone por delante de todos", y ha animado a los españoles a "responder" a la carta de Pedro Sánchez en las urnas y lograr así que el país "funcione mejor" con el apoyo desde Europa.



Al acto han asistido, entre otros, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, y numerosos alcaldes, entre ellos la alcaldesa de Jerez de la Frontera y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo; el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el de Málaga, Francisco de la Torre.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es