Espadas anima a la militancia socialista a votar el 9J: "Que ninguno se quede en casa"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha hecho hincapié este domingo en un mitin en Cádiz en que "hay que trasladar argumentos" a la militancia socialista para que "ninguno se quede en casa sin votar" el 9 de junio en las elecciones europeas.



En un mitin celebrado en la Plaza de España, junto a la vicepresidenta tercera y candidata socialista a las elecciones europeas, Teresa Ribera, y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Espadas ha reconocido que en estas elecciones "la participación suele ser baja", por lo que "van a requerir de un esfuerzo de la militancia socialista" para que acuda a las urnas.



Espadas ha dicho que en estas elecciones se juega "el presente y el futuro de España en la Unión Europea, entre aquellos populismos extravagantes y contra lo que se ha construido y consolidado de proyecto europeo".



"Votar significa creer en un proyecto donde España debe ser líder", ha remarcado, al tiempo que ha añadido que "la ultraderecha se reúne en Madrid con fotos oscuras y donde no hay mujeres, dejando más del 50 % de la población sin voz".



El dirigente andaluz ha dicho que la derecha española "no sabe bien dónde ponerse", porque "cuando no están con la ultraderecha parecen estar contra el proyecto europeo".



Espadas ha asegurado que el PSOE va a estar con los pilares que construyen "un espacio de convivencia, de diálogo, que lidere la paz y esté en el lugar correcto de la historia", poniendo como ejemplo a Pedro Sánchez en su reconocimiento del Estado palestino.

