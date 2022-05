La OTAN continuará el diálogo con Turquía sobre ingreso de Finlandia y Suecia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente turco, Recep Tyyip Erdogan, mantuvieron este sábado una conversación telefónica en la que acordaron abordar las "preocupaciones de seguridad" y continuar el diálogo sobre la entrada en la Alianza de Suecia y Finlandia, que Ankara amenaza con vetar.



"Estamos de acuerdo en que las preocupaciones de seguridad de todos los aliados deben ser tenidas en cuenta y las conversaciones tienen que continuar para encontrar una solución", dijo Stoltenberg en Twitter tras conversar con Erdogan, quien hoy mantuvo también contacto telefónico con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, y el presidente finlandés, Sauli Niinisto.



Stoltenberg y Erdogan departieron sobre la "importancia de las puertas abiertas de la OTAN y las solicitudes de Finlandia y Suecia para convertirse en miembros", según dijo el secretario general aliado, que destacó que Turquía es un socio "valorado" de esta organización de defensa colectiva.



El presidente turco acusa a Finlandia y Suecia de ser un santuario para miembros de la guerrilla Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), activa en Turquía y reconocida por EE.UU. y la Unión Europea como terrorista, y de las milicias Unidades de Protección del Pueblo (YPG) de Siria, que no tienen esa consideración.



Por lo que ha dicho que vetará la entrada de ambos países en la OTAN si no retiran su respaldo a estos grupos, aunque no ha fijado condiciones concretas para levantar su oposición.



Finlandia y Suecia solicitaron esta semana su entrada en la Alianza Atlántica alentadas por la invasión rusa de Ucrania, pero para aprobarla se necesita el visto bueno unánime de los 30 países miembros.



Pese al rechazo inicial de Turquía, el secretario general de la Alianza se mostró confiado el jueves en que la oposición de Ankara pueda solucionarse a través del diálogo y "en unas semanas" puedan terminar las negociaciones para el ingreso de Finlandia y Suecia, que cuentan ya con el respaldo de Estados Unidos.

