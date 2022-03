Drama en Mariúpol: buscan a 1.300 desaparecidos entre las ruinas del teatro bombardeado

Al menos 130 personas han sido rescatadas con vida del refugio antiaéreo construido bajo el Teatro del Drama de la ciudad ucraniana de Mariúpol, bombardeado hace dos días en un ataque que Kiev atribuye al Ejército ruso.



La Comisionada de Derechos Humanos del parlamento ucraniano, Liudmyla Denisova, ofreció este viernes estos datos sobre la evacuación de las personas atrapadas en el recinto atacado el miércoles en esta ciudad portuaría del sur de Ucrania, a orillas del mar de Azov, informó la agencia Interfax-Ukraine.



“A esta hora, sabemos que se ha evacuado a 130 personas pero, según nuestros datos, hay más de 1.300 personas que están en estos sótanos, en este refugio antiaéreo", aseguró Denisova, que no concretó más sobre el número de personas atrapadas y su estado.



"Rezamos para que todos estén vivos, pero por el momento no hay información sobre ellos”, agregó la comisionada ucraniana, quien también explicó que los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar.



El teatro, que quedó totalmente destruido, alberga un sótano que, según las autoridades ucranianas, servía de refugio habitualmente a entre 1.000 y 1.200 personas.



Las autoridades locales informaron de la destrucción del edificio pero, desde entonces, no se ha podido confirmar el número de personas que podrían encontrarse en él en el momento del bombardeo.



En declaraciones a la BBC, el parlamentario ucraniano Dmytro Gurin, cuyos padres están atrapados en esa ciudad, aseguró este jueves que la mayoría de las personas refugiadas en el teatro "ha sobrevivido", y cifró a más de un millar las mujeres y niños atrapados en el sótano del edificio destruido.



Mariúpol, ciudad de medio millón de habitantes, lleva casi tres semanas bajo asedio de las tropas rusas y apenas cuenta ya con suministros básicos de alimentos, medicinas, agua potable, gas o electricidad.



Casi el 70% de las casas de la ciudad han resultado dañadas por los bombardeos y algunas de ellas no podrán ser restauradas, lo que indica que podría haber una gran cantidad de víctimas entre sus escombros, dijo Denisova en declaraciones que reproduce la agencia Ukrinform.



“Por supuesto, toda la infraestructura ha sido destruida. Necesitamos entregar ayuda humanitaria, porque la gente ha estado en los sótanos durante 17 días sin comida. Hay falta de pan. Por lo tanto, es extremadamente importante que haya un acuerdo sobre la transferencia de ayuda humanitaria", dijo la parlamentaria.



Las autoridades rusas han negado que su ejército fuera el responsable del ataque al teatro.

