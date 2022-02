El embajador de Rusia en Japón amenaza con "una seria respuesta" a las sanciones

El embajador de Rusia en Japón, Mikhail Yurievich Galuzin, amenazó hoy al Ejecutivo nipón con "una seria respuesta" de Moscú a las nuevas sanciones niponas impuestas tras la invasión rusa de Ucrania.



El jefe de la misión diplomática rusa en Japón se pronunció así el mismo día en que el primer ministro nipón, Fumio Kishida, anunció una nueva ronda de medidas punitivas contra el país vecino, que incluyen la congelación de fondos de entidades financieras y particulares rusos o el control de exportaciones de semiconductores.



"Le he transmitido al Gobierno japonés que estas acciones tendrán respuesta, una seria respuesta por nuestra parte", dijo hoy Galuzin en una rueda de prensa ofrecida este viernes en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón.



"Habrá daño para ambas partes, tanto la que recibe las sanciones como la que las impone", advirtió el embajador, quien no quiso desvelar más detalles sobre las posibles represalias rusas.



"Sí me gustaría destacar que Rusia, durante los últimos 40 años, ha demostrado que es un socio fiable exportador de recursos energéticos que son vitales para la economía europea, japonesa o ucraniana", añadió Galuzin.



El embajador subrayó que las nuevas sanciones niponas coordinadas con el G7 "tienen como objetivo aislar y debilitar a Rusia", y señaló que "no contribuirán al diálogo bilateral" Tokio-Moscú en un amplio elenco de temas, "incluyendo el asunto del acuerdo de paz".



Japón mantiene desde el final de la II Guerra Mundial una disputa territorial con Rusia por varias de las islas Kuriles del Sur, llamadas Territorios del Norte por Tokio, lo que ha impedido que ambos firmaran un acuerdo de paz.



El embajador ruso también defendió la invasión de Ucrania, cuyos objetivos principales son "desmilitarizar y desnazificar" el país, así como "proteger a los ciudadanos rusos que son víctima de un crimen de genocidio en el Donbás" y "defender los intereses de Rusia ante las amenazas expansionistas de la OTAN".



Insistió asimismo en otros mensajes lanzados por el presidente ruso, Vladímir Putin, como que Rusia "no está llevando a cabo una guerra en Ucrania, sino una operación militar especial", que las tropas rusas "no aspiran a ocupar" territorio ucraniano y que estas "no tienen como objetivos militares a ciudades ni a ciudadanos ucranianos".

