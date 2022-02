Humala, primer expresidente peruano llevado juicio por sobornos de Odebrecht

La Justicia peruana celebró lunes el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien se convirtió así en el primer exmandatario peruano en ser juzgado por el escándalo de sobornos de Odebrecht, destapado en Brasil en el caso Lava Jato y con repercusión en una docena de países de Latinoamérica.



El juicio por este caso, que también incluye, entre otros, a la esposa de Humala, Nadine Heredia, determinará la responsabilidad penal de los imputados por los aportes presuntamente recibidos del gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011.



El exmandatario se enfrenta a 20 años de cárcel solicitados por el fiscal anticorrupción Germán Juárez por el presunto delito de lavado de activos, mientras que Heredia, su mano derecha durante su gestión, puede ser condenada a 26 años de prisión por no declarar las millonarias donaciones recibidas del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht.



Las entregas de la constructora brasileña, cifradas en tres millones de dólares, llegaron por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil, del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).



HUMALA ACUDE A AUDIENCIA



El exmandatario y su esposa estuvieron presentes en forma virtual en la audiencia de instalación del juicio oral, presidida por la magistrada Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, así como el resto de acusados, a excepción de su exasesor de campaña Martín Belaunde Lossio.



Humala, excapitán del Ejército, declaró durante su intervención percibir una pensión como expresidente de la República de 16.000 soles (4.200 dólares) y no tener bienes inmuebles a su nombre.



Heredia manifestó ser microempresaria, con ingresos de 12.000 soles (3.180 dólares) aproximadamente.



Gran parte de la sesión estuvo dedicada a los pedidos de los abogados sobre la situación de Belaunde Lossio, quien se declaró enfermo de faringitis, dado que al haber sido extraditado de Bolivia para responder por otros casos de presunta corrupción, no estaba autorizado ser procesado por las cantidades recibidas en las campañas del Partido Nacionalista de Humala.



El abogado de Nadine Heredia, César Nakazaki, pidió la exclusión de Belaunde Lossio porque "sólo puede ser procesado por el ámbito autorizado por la Corte Suprema de Justicia de Bolivia", a pesar de que la justicia de ese país ya autorizó previamente su enjuiciamiento en otros tres casos de corrupción.



El fiscal Juárez solicitó que la audiencia de apertura del juicio se reprograme para que Belaunde Lossio se encuentre presente, pues en caso contrario podría ser declarado reo contumaz.



Sin embargo, la sala declaró improcedente el pedido de exclusión del exasesor de campaña y dispuso la continuación del proceso el día de mañana, martes, con los alegatos de la fiscalía.



Previamente, los magistrados también declararon infundado el pedido de los abogados de los acusados para postergar el inicio del juicio oral, bajo el argumento que no había tenido suficiente tiempo para revisar el expediente de 48 tomos y más de 22.000 folios.



CASO COMPLEJO



Los magistrados remarcaron que se trata de un caso de "naturaleza compleja" y "repercusión nacional", en el que las partes han sido debidamente notificadas, dentro de los plazos establecidos.



Asimismo, los jueces agregaron que los testimonios recogidos por el fiscal en Brasil, referidos a las declaraciones de Marcelo Odebrecht y otros exdirectivos de esa empresa, pueden ser incluidos como prueba nueva en, al menos, otros dos momentos del proceso.



Las declaraciones del dueño de la constructora y del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata también han sido solicitadas como "prueba anticipada" por el fiscal que investiga a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos en una investigación paralela.



Junto a Humala y Heredia, también están acusadas otras once personas, entre ellas Ilán Heredia y Antonia Alarcón, el hermano y la madre de la ex primera dama, respectivamente, y durante el juicio participarán alrededor de 300 personas, entre testigos e implicados, indicó la sala.



CUATRO EXPRESIDENTES INVESTIGADOS



Así como Humala, son investigados en Perú los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), pendiente de su extradición de Estados Unidos; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en prisión domiciliaria desde hace cuatro años.



La fiscalía también cercó con sus pesquisas al expresidente Alan García (2006-2011) y cuando se disponía a detenerlo en su casa de Lima en 2019, el exmandatario se suicidó de un disparo en la cabeza.



En Perú, Odebrecht reconoció haber sobornado a altos funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras públicas y además financió presuntamente de manera irregular las campañas de numerosos excandidatos.

