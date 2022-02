Continúa por quinto día la búsqueda de 10 desaparecidos en ferry incendiado

La búsqueda de los diez desaparecidos en el transbordador incendiado en el mar Jónico continúa este martes por quinto día consecutivo, y se espera que las fuerzas especiales de salvamento griegas intenten acceder al único garaje que todavía no han podido inspeccionar.



Esta previsto que los 45 bomberos que participan en la extinción y búsqueda intenten entrar hoy en la tercera cubierta de vehículos, donde se cree que están los diez camioneros que, según la lista de pasajeros, figuran como desaparecidos.



Según los medios locales, en el interior del Euroferry Olympia ya no arde nada, pero las temperaturas siguen alcanzando los 300 grados en proa y la mitad en popa, lo que sumado al humo tóxico sigue dificultando las tareas de búsqueda.



Varios rescatistas relataron al diario Kathimeriní que los trabajos se realizan prácticamente a ciegas debido a la intensidad del humo. Además, el acero del barco está tan caliente que tienen que cuidar que no se derritan las botas, a pesar de ser calzado especial.



La embarcación está desde el lunes anclada de un fondeadero al noreste de la isla de Corfú, donde se practicarán las tareas de bombeo para extraer el combustible.



Posteriormente el buque será trasladado a puerto seguro.



Hasta ahora han podido ser rescatadas con vida 280 de las 292 personas que en principio iban a bordo del ferry, entre ellas dos polizones que no figuraban en la lista de pasajeros.



Tras declararse el incendio 278 personas pudieron ponerse a salvo en los botes salvavidas.



Los restantes tres hombres fueron rescatados posteriormente, los primeros dos --un búlgaro y un polizón afgano-- el mismo viernes en uno de los tres garajes, y el último, un bielorruso de 21 años, pudo salir milagrosamente transcurridas 50 horas.



Además, se ha recuperado ya el cuerpo de un camionero, un griego de 58 que se encontraba en la cabina de su vehículo.



El ferry, que operaba sobre todo como transbordador de vehículos de carga, llevaba 153 camiones y unos 25 coches.



Una de las grandes incógnitas que deberán resolver los peritos es cómo pudo producirse y sobre todo propagarse el incendio.



La empresa italiana de transporte marítimo Grimaldi Lines, propietaria del ferry, estima que el incendio se declaró en algún camión de ese tercer garaje al que intentarán acceder hoy los bomberos.



Sin embargo, hay muchas cuestiones sin resolver sobre la propagación, pues en principio los garajes quedan herméticamente cerrados y las puertas son ignífugas.



A ello se suman las múltiples críticas por parte de camioneros sobre la falta de higiene que suele reinar en el barco: en distintos testimonios se habla de suciedad y la fuerte presencia de cucarachas, lo que hace que muchos conductores opten por dormir en su camión, lo que está prohibido.



La empresa ha asegurado que siempre se realizan controles antes de zarpar para verificar que no se queda nadie en el garaje y que el barco es desinfectado regularmente.

