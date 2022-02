Corea del Norte calienta motores para el 80 aniversario de Kim Jong-il

Corea del Norte ha comenzado a celebrar eventos para conmemorar el 80 aniversario del nacimiento del exlíder Kim Jong-il el próximo 16 de febrero, según detallaron hoy medios estatales, en un momento en el que los satélites han detectado también preparativos para un desfile militar.



El miércoles se celebró en Pionyang una ceremonia en la que se entregó la Orden de Kim Jong-il, padre del actual líder Kim Jong-un fallecido en 2011, a más de 8.000 soldados, funcionarios y trabajadores por sus "destacadas contribuciones" para implementar la doctrina del Partido de los Trabajadores, informó hoy la agencia KCNA.



También se celebraron el mismo día en la capital norcoreana un simposio sobre los logros del exlíder supremo y un certamen de cocina en su honor, mientras se ultiman los preparativos para un festival de arte para conmemorar también el "Kwangmyongsongjol" ("Día de la estrella brillante"), como se conoce a la segunda festividad más importante del país.



La fecha es especialmente significativa puesto que el régimen pone énfasis en los aniversarios terminados en cero y cinco.



Tras el fallecimiento de Kim Jong-il, Pionyang acogió actos de gran relieve en 2012 y 2017, cuando se celebraron respectivamente los 70 y 75 años del nacimiento del exmariscal, que en realidad vino al mundo en 1941 (no en 1942 como asegura el régimen) según muestran archivos soviéticos.



Los actos que ya está acogiendo la capital norcoreana coinciden además con los preparativos de un desfile militar captados por satélites.



La página especializada 38 North ha señalado la presencia de cientos de soldados en formación en el campo de entrenamiento que hay junto al aeropuerto de Mirim, al sureste de Pionyang.



Muchos expertos creen que estos ensayos, en los que no se ha detectado la presencia de vehículos militares, están destinados a un desfile en el que el régimen no optaría por exhibir armas de destruccion masiva y que podrían corresponder en realidad a los preparativos para un desfile que se celebraría el 15 de abril.



El próximo 15 de abril -el "Día del sol", la festividad nacional más importante- Corea del Norte conmemora el 110 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, padre de Kim Jong-il, abuelo del actual líder y fundador del país.

TE RECOMENDAMOS