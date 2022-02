Zuckerberg amenaza con cerrar Facebook e Instagram si la UE no le deja transferir datos

Mark Zuckerberg y la Unión Europea siguen en pie de guerra por la conocida como 'decisión Schrems II', una sentencia de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece que el mecanismo de transferencia de datos personales entre la UE y los EE. UU. no es válido.

"Es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa"

El organismo judicial ha advertido a la compañía estadounidense que si no logra un sistema válido para compartir información, el futuro de sus aplicaciones podría verse comprometido en Europa.

Esta decisión viene dada después de anular el "Escudo de privacidad" en 2016, tras considerarse que Estados Unidos no garantiza un nivel de protección adecuado de los datos de los usuarios.

Por parte de META, ya han dejado claro que no están conformes con la sentencia, y ahora han presentado un documento en el que dejan claras sus intenciones: “Si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a los CCE o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría de forma negativa a nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones”.

Una amenaza que, sin embargo, los expertos no se toman muy enserio al considerar un suicidio empresaria por parte de Zuckerberg, que tendría que renunciar a uno de sus principales mercados y con ello decir adiós a cientos de millones de usuarios.