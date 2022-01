Ucrania afirma que los datos de los ciudadanos están seguros tras ciberataque

El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mijailo Fiódorov, afirmó hoy que los datos personales de los ciudadanos están seguros y no fueron afectados por el ciberataque de anoche contra varios sitios web gubernamentales, entre ellos los del Gabinete de Ministros y del Ministerio de Asuntos Exteriores.



"Algunos sitios web gubernamentales fueron atacados. Algunos fueron puestos fuera de servicio por sus administradores con el propósito de investigar el ataque. La mayoría de ellos ya están funcionando. Los datos de los ciudadanos están seguros", escribió Fiódorov en su cuenta de Telegram.



Agregó que especialistas de su cartera trabajan con la Ciberpolicía, el Comité de Servicios de Telecomunicaciones y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la investigación del ciberataque.



En la página inicial de Exteriores y de otro ministerios los jáqueres publicaron un anuncio intimidatorio en tres idiomas: ucraniano, ruso y polaco.



"¡Ucranianos! Todo vuestros datos personales fueron colgados en la red. Todos los datos que hay en el ordenador se destruyen y es imposibles recuperarlo. Toda la información sobre vosotros se ha hecho pública (...) Esto es por vuestro pasado, presente y futuro", afirma el texto.



Según el SBU, el ataque no modificó el contenido de las páginas web atacadas y no produjo una fuga de datos personales de los ciudadanos.



El ataque informático se produce en medio de fuertes tensiones entre Ucrania y Rusia, que ha concentrado importantes fuerzas militares junto a la fronteras ucranianas.

