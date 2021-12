Ómicron causa un bajón del 20 por ciento en el tráfico aéreo europeo

Cargando el reproductor....

El tráfico aéreo de pasajeros en Europa se redujo un veinte por ciento durante tres semanas desde que Sudáfrica informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la aparición de la variante ómicron del coronavirus, según las estimaciones del Consejo Internacional de Aeropuertos en Europa (ACI Europe) publicadas este jueves.



ACI Europe destacó en una nota que entre las semanas 47 y 49 de este 2021 (desde el 22 de noviembre hasta el 12 de diciembre) el tráfico aéreo de pasajeros en Europa bajó veinte puntos porcentuales, lo que consideró un impacto “inmediato y sustancial” de ómicron. Sudáfrica informó a la OMS sobre la aparición de la variante el 24 de noviembre.



La reducción del veinte por ciento es una estimación preliminar basada en datos de cuarenta aeropuertos en veinticinco países europeos, e incluye tanto grandes instalaciones como pequeños aeródromos regionales.



El factor de carga en los vuelos desde y a los aeropuertos europeos decreció desde el 66 % en la semana 46 del año al 54 % en la semana 49.



No obstante, ACI Europe reconoció que la semana pasada, del 13 al 19 de diciembre, se detectó un incremento del 9 % en el tráfico aéreo de pasajeros en Europa con respecto al periodo que va del 6 al 12 de diciembre. El factor de carga aumentó en dos puntos porcentuales, hasta el 56 %.



“No es una sorpresa que las prohibiciones de vuelos al sur de África y las restricciones de viaje poco uniformes impuestas por muchos gobiernos en otros mercados, también dentro de Europa, hayan tenido un impacto directo en los niveles de tráfico en las últimas semanas”, declaró el director general de ACI Europe, Olivier Jankovec.



Indicó que los viajes de negocios han sido los primeros en verse afectados y que ahora le siguen los desplazamientos por ocio.



Jankovec aseguró que, según los datos de la semana pasada, solo los trayectos para visitar a familiares “se mantienen de alguna manera por ahora”, en plena temporada navideña.



“Más allá de la temporada de vacaciones no hay duda de que ómicron afectará al tráfico de pasajeros en el primer trimestre de 2022. Pero la medida en que necesitemos revisar nuestras expectativas dependerá principalmente de si los gobiernos siguen o no con sus reacciones irreflexivas”, dijo.