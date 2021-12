Rusia desliga el cese del bombeo de gas por Yamal-Europa a la tensión con Berlín

Cargando el reproductor....

El cese del bombeo de gas ruso a Alemania a través del gasoducto Yamal-Europa no está relacionado con la puesta en marcha del Nord Stream 2, frenado por la Agencia Federal de Redes alemana hasta junio de 2022, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Debemos preguntar sobre los motivos concretos a Gazprom. No existe relación alguna. Se trata de una situación absolutamente comercial", afirmó el representante de la Presidencia rusa, preguntado si existía relación entre el cese de los suministros por Yamal-Europa y la paralización del Nord Stream 2.



El gigante gasístico ruso Gazprom se negó a reservar la víspera capacidades adicionales de suministro por el gasoducto Yamal-Europa para este martes, tras lo cual se inició el bombeo en dirección contraria, de Alemania a Polonia.



La dirección del flujo gas en el gasoducto depende de los pedidos que recibe el operador de los clientes y puede cambiar si surgen pedidos con mayores precios en la dirección contraria.



Gazprom, que ha optado por reservar diariamente o semanalmente las capacidades de este gasoducto, detuvo en la mañana el bombeo a Alemania, tras varios días de reducción paulatina de los volúmenes de gas transportado.



Según expertos, Rusia podría estar presionando de este modo a Europa con el fin de acelerar la puesta en marcha del polémico gasoducto, que transportará el gas ruso directamente a Alemania sin cruzar el territorio ucraniano.



Mientras Moscú insiste en que se trata de un proyecto exclusivamente económico, despierta inquietudes en Occidente, al considerar que incrementa la dependencia energética de la Unión Europea (UE) de Rusia, que ya no dependerá de Ucrania para transportar su gas al Viejo Continente.



El Gobierno ucraniano teme que Moscú prescinda, cuando expiren los contratos en 2024, de la ruta que atraviesa Ucrania, lo que no solo le privaría de una importante fuente de ingresos -recibe unos 2.000 millones de dólares al año por el tránsito- sino que daría vía libre para que Rusia intensificase su guerra contra Ucrania.



Mientras, las relaciones entre Moscú y Berlín se ha visto tensionadas por la reciente expulsión recíproca de diplomáticos.



El pasado día 15 Alemania declaró personas no gratas a dos diplomáticos rusos después de un tribunal berlinés condenara a cadena perpetua a un ruso por el llamado "asesinato de Tiagarten", que según la Justicia alemana fue un "encargo estatal".



Moscú respondió este lunes con la expulsión de dos diplomáticos alemanes.