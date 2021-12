Putin y Xi comienzan su cumbre telemática en la que abordan acciones de EE.UU.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, comenzaron su cumbre telemática en la que abordarán las acciones de EEUU y la OTAN, así como la cooperación bilateral.



"Querido amigo, me alegro mucho de verle", dijo Putin en unas imágenes del inicio de la videoconferencia, difundidas por la Presidencia rusa.



"Mi viejo amigo, me congratula celebrar con usted la segunda videoconferencia este año", dijo a su vez Xi.



El líder ruso confió en poder discutir "a fondo" durante la cumbre con Xi las relaciones ruso-chinas, la asociación integral entre las partes y su cooperación estratégica.



"Creo que nuestras relaciones son un ejemplo real de cooperación interestatal en el siglo XXI", afirmó el jefe del Kremlin.



Putin destacó que pese a la situación epidémica, los líderes de Rusia y China están "en contacto permanente" y recordó la videoconferencia que celebraron en junio pasado.



"Se ha formado un nuevo modelo de cooperación entre nuestros países basado en particular en tales pilares como la no injerencia en asuntos internos, el respeto por los intereses mutuos y la determinación de convertir la frontera común en un cinturón de paz eterna y de buena vecindad", señaló.



Asimismo, el mandatario ruso confió en poder entrevistarse con Xi en febrero de 2022, cuando visitará Pekín con motivo de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, y mostró su rechazo a "intentos de politizar el deporte y el movimiento olímpico".



Putin se refería así al boicot diplomático a los JJOO de Pekín anunciado por países como EEUU, Canadá, Reino Unido o Australia.



Xi, a su vez, destacó el aumento del intercambio comercial entre Rusia y China, que alcanzó en los primeros nueve meses del año los 100.000 millones de dólares, y agradeció a Moscú por resistir a los intentos de "meter una cuña" entre China y Rusia.



La cumbre entre los líderes de Rusia y China se produce poco después de que ambos mandatarios mantuvieran reuniones telemáticas con su homólogo estadounidense Joe Biden.



La conversación entre Biden y Xi tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, mientras que la cumbre virtual con Putin se realizó la semana pasada.

