El Real Madrid da otro paso hacia el título

Un Real Madrid plagado de suplentes supo aguantar las embestidas de la Real Sociedad en el Reale Arena, ganó por 0-1 gracias a un gran tanto de la perla turca Arda Güler y confirmó que el título de liga está teñido de blanco.



Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, apostó por las rotaciones masivas en su alineación pensando en el duelo de la Liga de Campeones del próximo martes en Múnich y la segunda unidad de su equipo cumplió con otra victoria.



El encuentro comenzó con un ritmo vibrante y el conjunto local mostró más empuje en los primeros minutos. Ese esfuerzo se tradujo en la primera ocasión de peligro del encuentro pasado el minuto 15 gracias a una gran conducción de Ander Barrenetxea, que fue capaz de filtrar un buen balón a Takefusa Kubo, pero el japonés no pudo marcar ante un Kepa Arrizabalaga imperial.



Siguió firme en fase ofensiva el conjunto txuri urdin, que mostró una soltura desconocida en las últimas jornadas y se acercó con mucho peligró al área madridista.



Oyarzabal, tras un túnel a Eder Militao, condujo el balón de manera soberbia para asistir a Beñat Turrientes, quien no se lo pensó dos veces a la hora de armar la pierna y ajustar un disparo que se fue desviado por poco de la escuadra merengue.



Pero el Real Madrid se adapta a cualquier registro de partido y su pegada es letal. Lo demostró en el minuto 29. Dani Carvajal entró como un puñal por la banda derecha y envió un pase raso al lado contrario que Arda Güler, con mucha calidad, convirtió en el 0-1.



La Real, que quiso rehacerse cuanto antes del golpe, marcó en el siguiente ataque por medio de Kubo, pero el tanto fue anulado por una falta previa de Barrenetxea sobre Aurélien Tchouaméni revisada en el VAR.



Lo intentó el equipo donostiarra hasta el final de la primera parte, pero los jugadores de Imanol Alguacil no encontraron el premio del empate antes de enfilar el túnel de vestuarios.



El encuentro se reanudó con una Real que quiso llevar la voz cantante. Pasados 30 segundos, Turrientes fue capaz de conectar un balón dividido desde la frontal del área, pero Kepa lo desvió a córner con una gran parada.



El dominio de la Real Sociedad lo supo gestionar bien el Real Madrid en la segunda mitad y apenas pasó apuros. De hecho, no fue hasta el minuto 73 cuando los locales se acercaron con peligro real a la meta de Kepa.



Los de Imanol Alguacil no cesaron en su intento de igualar la contienda. Apareció de nuevo Oyarzabal, esta vez previo pase filtrado de Kubo, y el lanzamiento picado del capitán txuri urdin se fue desviado gracias al rápido repliegue del recién ingresado Antonio Rüdiger.



Insistió el equipo local con un lanzamiento desde fuera del área de Sheraldo Becker que se fue por encima del larguero blanco. Insistencia que no encontró su premio, ya que no hubo tiempo para más.



El Real Madrid amplía aún más su renta en Liga, son 14 los puntos que le saca al Barcelona a la espera de que éste juegue, mientras que la Real Sociedad se mantiene como sexta clasificada, aunque con el Betis y el Valencia al acecho.



- Ficha técnica:



0 - Real Sociedad: Remiro; Odriozola (Aritz, m.76), Zubeldia, Le Normand (Silva, m.89), Galán; Zubimendi, Merino, Turrientes (Zakharyan, m.66); Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea (Becker, m.76).



1 - Real Madrid: Kepa; Carvajal, Militao, Nacho, Fran García (Camavinga, m.76); Tchouaméni, Modric (Vázquez, m.84), Ceballos (Valverde, m.68); Brahim (Rüdiger, m.76), Joselu y Güler (Vinicius, m.68).



Gol: 0-1, m.29: Güler.



Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Le Normand (40), Zubeldia (70) y Merino (87) por la Real Sociedad; y a Güler (16), Fran García (56), Tchouaméni (83) y Nacho (88) por el Real Madrid.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la 33ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Reale Arena ante 37.108 espectadores. Se rindió un homenaje a David Silva, que recibió la insignia de oro y brillantes del club por parte del presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay.

