Primera visita de Macron a Orban, su "adversario político"

Pocos días después de haber definido al primer ministro húngaro, Viktor Orban, como "adversario político", el presidente francés, Emmanuel Macron, visitará este lunes, Budapest, la última capital de la Unión Europea que le faltaba.



Un encuentro no exento de tensión por la mala relación entre ambos mandatarios, que se inscribe dentro del llamado grupo Visegrad, que reúne, además de Hungría, que detenta la presidencia giratoria, a Polonia, República checa y Eslovaquia, y al que suelen invitar al país que va presidir la UE, algo que Francia hará a partir del 1 de enero.



Macron, que el pasado jueves presentó sus prioridades en esa presidencia, consideró a Orban como "adversario político" pero también como "socio europeo" con quien es necesario "mantener un diálogo para construir compromisos útiles" para la UE.



En su visita el presidente no desaprovechará la ocasión de marcar sus diferencias con Orban, con quien mantendrá un encuentro bilateral, aunque también lo hará con figuras de la oposición al jefe del gobierno húngaro.



Nada más llegar visitará la tumba de la filósofa Agnès Heller, figura de la oposición a Orban, que fue recibida en el Elíseo en 2018.



Tras reunirse en bilateral con Orban y con el presidente de Hungría, János Áder, y el jefe del Gobierno de Eslovaquia, Eduard Heger, se reunirá también con el alcalde de Budapest, Gergely Karacsony, y otras figuras de la oposición, como Peter Marki-Zay, considerado su principal adversario en las legislativas de abril próximo.



Será una forma de devolver a Orban la recepción que ha hecho en las últimas semanas a los ultraderechistas Marine Le Pen y Éric Zemmour, candidatos a la presidencia francesa en las mismas fechas.



El Elíseo asegura que Macron tratará con Orban temas delicados, como las denuncias del no respeto en el país de los derechos de algunas minorías, como las LGTBI, o la no primacía del derecho comunitario sobre el nacional.



Abordará además las posibles sanciones, como la anulación de los fondos de rescate europeo, actualmente en manos de la justicia comunitaria.

