Irán pide la eliminación de sanciones y garantías para salvar el pacto nuclear

Irán demandó este lunes que Estados Unidos elimine las sanciones económicas contra el país y ofrezca garantías de que no abandonará un nuevo acuerdo nuclear como condiciones para salvar el pacto de 2015.



“La manera de salvar el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo) es clara”, afirmó en su rueda de prensa semanal el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade.



“(Estados Unidos) debe levantar las opresivas sanciones de forma completa y efectiva”, explicó Jatibzadeh.



“Y debe garantizar que ninguna administración de Estados Unidos se reirá del mundo y de las leyes internacionales repitiendo su comportamiento (el abandono del pacto)”, añadió el portavoz.



Jatibzade subrayó que para Irán hasta que no haya un acuerdo en todos las cuestiones del pacto nuclear no habrá ningún tipo de acuerdo, "un principio que Teherán ha afirmado desde el principio".



El anuncio de estas condiciones llega semanas antes de que el 29 de este mes se reanuden las conversaciones en Viena para salvar el pacto nuclear, que limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que pesaban sobre Irán.



Para preparar esas negociaciones, el negociador jefe nuclear iraní, Ali Bagheri Kani, viajará a varios países europeos, como Francia, Alemania, Reino Unido y "probablemente" España (que no forma parte del pacto) la semana que viene.



Durante la presidencia de Donald Trump, Washington abandonó unilateralmente el pacto firmado entre Irán y Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, y el propio Estados Unidos, que reimpuso sanciones contra Teherán.



Tras un año de “paciencia estratégica”, Irán respondió con la producción de más uranio y de más pureza de lo permitido en 2019, y este año alcanzó un nivel del 20 %.



Tras la llegada al poder del actual presidente estadounidense, Joe Biden, comenzaron nuevas negociaciones entre Irán y las seis grandes potencias (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, y Estados Unidos de formar indirecta), pero esos contactos se paralizaron tras seis rondas en junio antes de las elecciones generales iraníes.

