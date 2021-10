Alec Baldwin mata accidentalmente a la directora de fotografía durante un rodaje

El actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía de la película que estaba rodando, al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada.



Además de la mujer fallecida, identificada como Halyna Hutchins, de 42 años, los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza, de 48, que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del centro médico Christus St. Vincent, en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).



Unas fotografías publicadas por el diario local Santa Fe New Mexican muestran a Baldwin angustiado en la puerta de la oficina del Sheriff de Santa Fe, donde según ese medio fue interrogado sobre el suceso.



El incidente ocurrió en torno a las dos de la tarde en el Rancho de Bonanza Creek, donde se filmaban varias escenas del 'western' "Rust", en el que Baldwin ejerce de productor además de protagonista.



La oficina del Sheriff ha abierto una investigación para esclarecer qué ha pasado y qué tipo de proyectil tenía el arma, que no se sabe si se utilizó durante la grabación de una escena o en un ensayo.



"Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se disparó. El incidente sigue siendo una investigación activa", explicó el departamento en un comunicado.



Por el momento, las autoridades descartan presentar cargos criminales.



La compañía encargada de la producción del filme emitió un escrito que decía que el equipo completo se encuentra "devastado" por lo sucedido y se comprometía a ofrecer ayuda psicológica a todas las personas relacionadas con el rodaje, que se suspenderá de manera indefinida.



"Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Halyna (Hutchins) y sus seres queridos", añadió.



Antes, el sindicato de directores de fotografía (International Cinematographers Guild) se adelantó al identificar a la víctima mortal en un comunicado.



"Recibimos la devastadora noticia de que uno de nuestros miembros, Halyna Hutchins, directora de fotografía de una producción llamada 'Rust' en Nuevo México, murió a causa de las lesiones sufridas en el set", dijo John Lindley, presidente del sindicato.



"Los detalles no están claros en este momento, pero estamos trabajando para obtener más información y apoyamos una investigación completa sobre este trágico evento. Esta es una pérdida terrible", añadió.



Hutchins se graduó en el American Film Institute en 2015 y trabajó en películas como "Archenemy".



Durante las jornadas de rodaje de "Rust" compartió varias fotografías en Instagram, una de ellas con un escrito que decía: "Una de las mejores partes de grabar 'westerns' es tener mañanas así".



La oficina de rodajes de Nuevo México indicó el pasado 6 de octubre que la filmación de "Rust" empleaba a 22 actores, 75 técnicos y más de 230 figurantes, aunque se desconoce cuántos de ellos estaban presentes en el momento del suceso.



El accidente recuerda a la muerte de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, durante otra grabación en 1993.

