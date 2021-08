García Egea pide al votante de Vox apoyar a Casado y da por amortizado a Cs

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido a los votantes de Vox que apoyen a Pablo Casado en las próximas elecciones generales para poder desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, siguiendo el "ejemplo" de lo que ocurrió en las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Además, ha subrayado que los ciudadanos ya no perciben a la formación de Inés Arrimadas como un partido de centroderecha porque "se ha echado en brazos del PSOE en algunos lugares" y se ha acercado a las "tesis del sanchismo".

"Pocos creen hoy en la palabra de Ciudadanos", ha afirmado el 'número dos' de Pablo Casado en una entrevista concedida a Europa Press, después de unos meses convulsos en los que se ha acrecentado la distancia entre PP y Cs tras la moción de censura en Murcia y el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid.

Después de que Ciudadanos clausurara hace dos semanas su Convención descartando la fusión con el PP y dejando claro que "nunca" se rendirán, García Egea ha recordado que en el pasado ofrecieron "múltiples fórmulas de colaboración" a Cs por entender que solo si el centroderecha está "aglutinado" pueden ser "alternativa de Gobierno a Pedro Sánchez".

"Mientras los distintos partidos que defendemos lo mismo en lo fundamental estemos separados, Sánchez podrá dormir tranquilo en La Moncloa. Sánchez ha empezado a preocuparse y a pasar malas noches en su colchón de Moncloa en el momento en el que ha visto que gran parte del electorado que votaba a Cs ahora se suma a las tesis del PP de que solo juntos podemos ganar a Sánchez", ha resaltado.

LAS "INCOHERENCIAS" DE CIUDADANOS

García Egea ha dicho que "entiende" que el partido de Inés Arrimadas "quiera defender un espacio propio, pero ese espacio propio hoy incluye incoherencias como la de gobernar con Podemos en el Ayuntamiento de Murcia o la de tener un alcalde procesado por corrupción en el ayuntamiento de Granada, al que sus concejales han votado y que se ha incorporado al Gobierno".

Además, ha aludido a mociones de censura "en pedanías que incluyen a Podemos" y el hecho de que, en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas "haya participado en salvar algunos decretos clave del Gobierno". "Podemos concluir que Arrimadas y Cs han dejado de ser ese partido liberal de centroderecha para intentar ocupar un espacio más a la izquierda, más cercano a las tesis del sanchismo y ese espacio libre que dejan Arrimadas y Cs es el que está ocupando el PP", ha proclamado.

Preguntado si el PP estaría dispuesto a ofrecer alguna fórmula de colaboración a Cs en las próximas elecciones y evitar dos listas, García Egea ha indicado que, tras las decisiones que ha tomado Cs al "echarse en brazos del PSOE en algunos lugares, hoy los ciudadanos han dejado de percibirlo como un partido claramente de centroderecha".

"NO TIENE SENTIDO IR JUNTOS A NINGÚN SITIO"

A su entender, se ha visto "claramente cómo Inés Arrimadas abandonaba ese espacio de centroderecha de libertad y de prosperidad que ocupaba hasta ahora". "Por tanto, si no compartimos un espacio común que haga frente a las políticas de izquierda, no tiene mucho sentido que dos formaciones políticas que no comparten el espacio común vayan juntas a ningún sitio", ha zanjado.

García Egea se ha mostrado especialmente crítico con lo ocurrido en Granada, cuya alcaldía está ahora en manos del PSOE. "Hace unos años, Cs hacía dimitir a los políticos imputados y procesados y hoy le da la alcaldía a políticos procesados por corrupción", ha señalado. Sin embargo, el partido de Arrimadas ha expulsado al exalcalde de Granada Luis Salvador tras entregar este consistorio al PSOE.

Preguntado entonces si el PP ya no se fía de Inés Arrimadas a raíz de la moción de censura que promovió en Murcia junto al PSOE para desbancar a Fernando López-Miras, ha respondido: "Pocos ciudadanos creen hoy en la palabra de Cs". Además, ha indicado que en las próximas elecciones se verá si lo que se pretende "es salvar el partido o salvar a España".

LOS VOTANTES DE VOX Y "EL EJEMPLO" DE LAS ELECCIONES MADRILEÑAS

En la entrevista con Europa Press, García Egea ha apelado a los votantes de Vox para que apoyen al PP en unas generales porque "o se apoya a Pablo Casado o va a seguir Sánchez en La Moncloa". Según ha subrayado, "solo aglutinando el voto en el PP existirá una mayoría amplia y suficiente de Gobierno".

"En anteriores elecciones quizá costaba más verlo pero en estas elecciones se ve claramente", ha afirmado, para insistir en que "la gran decisión que hay que tomar en las próximas elecciones es Pablo Casado o Pedro Sánchez".

Dicho esto, ha confiado en que en otras autonomías se repita lo ocurrido en Madrid el 4 de mayo, donde muchos votantes de Vox apoyaron a Isabel Díaz Ayuso, que logró una amplía mayoría. "Las elecciones madrileñas son el ejemplo que debe guiar a los votantes de centroderecha para las generales", ha resaltado.

LA CRISIS EN CEUTA TRAS DECLARAR A ABASCAL 'PERSONA NON GRATA'

García Egea ha intentado rebajar la tensión entre PP y Vox tras la crisis abierta por declarar 'persona non grata' a Santiago Abascal en Ceuta. Según ha dicho, Vox tiene que "entender que en este momento a los ciudadanos lo que les importa son sus problemas del día a día".

Es más, ha avisado a Vox que, cuando hay un Gobierno que está "coartando libertades, subiendo impuestos y ahogando a las clases medidas", genera "cierta desazón" en la opinión pública que haya un partido que "está preocupado porque alguien retire algo que ha dicho sobre él". Por eso ha pedido a los de Abascal centrarse "en lo importante" y no "confundirse a la hora de trabajar por el bien común".

García Egea también ha apelado a los socialistas de "centroizquierda que no quieren que siga gobernando Pedro Sánchez, echado en manos de Podemos". Según ha subrayado, ése es un electorado al que su partido también se está dirigiendo y ha recordado que en el pasado esos votantes "cambiaron los gobiernos para bien", aludiendo a lo que ocurrió en 1996 y 2011.

"Esas personas son las que van a tener en su mano el cambiar el gobierno en las próximas elecciones generales", ha indicado, para añadir que el PP invitará a su Convención a personas que "en algún momento votó al PSOE pero que hoy se siente defraudada".

¿ALBERT RIVERA EN LA CONVENCIÓN DEL PP?

En cuanto a si le gustaría ver a Albert Rivera en el PP, García Egea ha puesto en valor su "gran trabajo a nivel político" tras "construir de cero un partido político en una tierra muy difícil como es Cataluña". "Pero creo que en este momento personas como él están pensando en todo menos en dar el salto a la política", ha apostillado.

El 'número dos' del PP no ha aclarado si se invitará expresamente a Rivera a la Convención de su formación. "El caso de invitar a políticos de Cs o de otros partidos siempre está encima de la mesa", para añadir después que ese cónclave está "abierto a todos".

RECHAZA MOCIÓN DE CENSURA: "EL CENTRODERECHA DEBE ESTAR MÁS LISTO"

Después de que Vox y Cs presionen al PP para que presente una moción de censura, García Egea ha rechazado de plano esa posibilidad porque solo serviría para "reforzar" a Pedro Sánchez, quien "está pidiendo a gritos que le presente alguien una moción de censura" porque de esa forma "conseguirá aglutinar de nuevo a esa mayoría Frankenstein que le permitió acceder al Gobierno".

"Por tanto, el mayor interesado y el mayor beneficiado de una moción de censura de Vox hoy sería Pedro Sánchez, que podría exhibir una unidad que no existe hoy en el Consejo de Ministros en los temas fundamentales", ha manifestado, para concluir: "Creo que el centroderecha debe estar más listo a la hora de plantear los temas".