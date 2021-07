El PNV dice que es "irritantemente falso e injusto" que le llamen "chantajista"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que en su partido están "hartos" de que les acusen de "chantajistas" o "piratas", por entender que es algo "irritantemente falso e injusto", y ha asegurado: "solo queremos traer a Euskadi lo que nos corresponde justamente".



Ha considerado que el Gobierno central "no se está portando bien con las instituciones vascas" y ha pedido al presidente Pedro Sánchez que haga "propósito de enmienda" y "pise el acelerador" el próximo septiembre para resolver transferencias al País Vasco que acumulan "retrasos incomprensibles".



Ortuzar ha intervenido este sábado en un acto organizado por el PNV para conmemorar el 126 el aniversario del partido, que ha incluido una ofrenda floral ante la estatua de su fundador, Sabino Arana, y al que ha asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu.



En alusión a las críticas recibidas tras la reunión de ayer de la Conferencia de Presidentes, el líder del PNV ha destacado que en su partido están "cansados" y "hartos" de que se les "insulte", se "manipule" su posición política y de la, a su juicio, "mercantilización del autogobierno vasco".



"Quienes tenemos derecho a estar ofendidos por cómo suceden las cosas somos nosotros. ¿Por qué siempre -ha añadido en alusión al Gobierno- tienen que hacer todo a última hora y mal, dejando ese tufillo a mercado persa?. ¿Por qué el PNV tiene que pagar siempre con sus votos y por adelantado por algo que se debería cumplir al ser ley", se ha preguntado.



Ortuzar ha dicho que estas son las preguntas que deben contestar el presidente del PP, Pablo Casado "y compañía" antes de "meterse con tan poco estilo" con el PNV.



"A pesar de que los partidos de la derecha o algunos presidentes y presidentas autonómicas se rasguen las vestiduras, el Gobierno español no se está portando bien con las instituciones vascas y tampoco está dando cumplimiento -se ha cumplido un 21 %-" al acuerdo firmado por Sánchez y el propio Ortuzar en diciembre de 2019.



Presidentes autonómicos como la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juanma Moreno criticaron ayer los "privilegios" con los que a su juicio el Gobierno trata al País Vasco y a Cataluña.



"¡Qué cosas nos han llamado!. 'Chantajistas, 'piratas' 'ventajistas', que lanzamos 'escupitajos' y 'hacemos cortes de mangas a la Constitución'", ha señalado Ortuzar, quien ha añadido que todo esto forma parte de la "puñetería de la política española" y es "muy poco serio" e "irritantemente falso e injusto".



El presidente del PNV ha dicho que la "secuencia" de los hechos fue que el miércoles se anunció "por fin" una reunión -el jueves- de la Comisión Mixta del Concierto Económico y que el mismo miércoles el lehendakari anunció que iba a asistir el viernes a la Conferencia de Presidentes, "después de sopesar mucho si debía estar o no".



Ortuzar ha asegurado que los acuerdos de la Comisión del Concierto debían haberse producido "hace seis meses", para concertar nuevos impuestos que deben recaudar las Haciendas forales y tratar la capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas. "Temas importantes pero técnicos, escrupulosamente legales", ha significado.



Tras subrayar que el PNV no puso fecha "a ninguna de las dos reuniones", ha añadido que si hubiera sido por su partido la Comisión Mixta del Concierto se habría celebrado "mucho antes", y así "nadie habría podido vincularla" con la presencia de Urkullu en la Conferencia de Presidentes. "¿Dónde está el chantaje?. ¿Porque se cumpla la ley? ¿Por eso se nos insulta?", ha cuestionado.



Ha señalado que el modelo de "relación principal", el que "amparan el Estatuto y la Constitución", es el "bilateral, el de la relación directa y recíprocamente leal Euskadi-Estado", por lo que para el PNV los foros multilaterales, como la Conferencia de Presidentes, son "secundarios".



Ortuzar ha pedido a Pedro Sánchez que "se note que hay un cambio" y que "pise el acelerador" para que en septiembre, "sin más dilaciones", se resuelvan cuestiones pendientes como la trasferencia a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital o la "dilación" de la llegada del Tren de Alta Velocidad.



Ha insistido en que el PNV defiende "lo que nuestra ley y su ley dicen" y ha asegurado que su partido ofrecerá "gratis" sus votos al esto o a otro Gobierno "si respetan el Concierto y si dejan a este pueblo decidir libremente su futuro".



Ortuzar ha aludido a la persistencia de la pandemia, ha exhortado a la ciudadanía a seguir manteniendo las medidas de seguridad aunque la vacunación avance y ha dicho que está "orgulloso" de la labor que están haciendo las instituciones vascas.



Aunque continúen los problemas, hay datos "esperanzadores" para la recuperación económica, y ha resaltado que el autogobierno es "la piedra angular de la recuperación", por lo que el PNV quiere "ensancharlo día a día".

