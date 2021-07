Cataluña aprobará la próxima semana nuevas medidas para atajar los contagios

El Govern aprobará entre mañana y el martes nuevas medidas para atajar la explosión de contagios de covid-19 ante la preocupación por la afectación que está teniendo ya en los hospitales catalanes, según ha anunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.



Aragonès lo anunciado este domingo tras visitar junto al conseller de Salud, Josep Maria Argimon, el Hospital de Bellvitge, donde han constatado el incremento de la presión hospitalaria como consecuencia de esta quinta ola de la pandemia.



"No estamos en un buen momento. Es fundamental reducir los contagios. Tomaremos nuevas medidas para limitar la propagación del virus. Y es fundamental la autoprotección", ha subrayado Aragonès, que ha descartado avanzar qué tipo de medidas se podrían tomar.



En declaraciones a los periodistas, el conseller ha señalado que se está trabajando en estos momentos en el diseño de las nuevas medidas, que se anunciarán en las próximas 24 o 48 horas, y se ha mostrado contrario a que se celebren en las próximas semanas en Cataluña nuevos festivales multitudinarios.



Tanto el president como el conseller han puesto énfasis en la necesidad de "concienciar" a la ciudadanía sobre la importancia de mantener las medidas de autoprotección, generalizando el uso de la mascarilla, y de no saltarse el aislamiento, si se ha dado positivo, y la cuarentena, si se es contacto estrecho.



En este sentido, han expresado su preocupación por los números que apuntan que un 40 % de los positivos y los contactos estrechos no cumple con el aislamiento y la cuarentena.



Pese a ello, Argimon ha descartado que se apruebe alguna medida para garantizar su cumplimiento porque "no podemos ir a la casa de las personas las 24 horas" y ha rechazado que se cambie la actual instrucción de no obligar a la cuarentena a los vacunados con pauta completa que sean contactos estrechos.



Entre los datos que causan la preocupación de la Generalitat, destaca también, por ejemplo, que están ingresando en los hospitales y en las UCI personas vacunadas con la pauta completa, así como un número importante de vacunados sólo con una dosis.



"La vacuna no previene de volverse a infectar", ha alertado, tras señalar que de las 115 personas ingresadas en las últimas horas, "casi 15 tenían la pauta completa" .



Argimon ha explicado también que en el Hospital de Bellvitge se ha pasado en diez días de 5 a 84 personas ingresadas por covid-19 y que se están empezando a desprogramar actividad asistencial no urgente.

Además, Cataluña suma ya más de 740 profesionales de baja reinfectados, según los últimos datos del pasado jueves, con lo que Argimon da por hecho que el número actualizado será bastante mayor.



Para proteger a este colectivo, esencial para la lucha contra la pandemia, la Generalitat está estudiando también medidas específicas que prevé aplicar a partir del 19 de julio y que tendrán que ver con la vacunación, según ha avanzado el conseller.



"Hay que pensar que, además de la Covid-19, cuando llegue el otoño habrá que recuperar el terreno perdido. Habrá que hacer test diagnósticos y tratamientos de otras enfermedades y las intervenciones que se han retrasado por culpa de la pandemia. Y para eso necesitamos que la plantilla esté lo más fresca posible y que hagan vacaciones", ha dicho.



Argimon se ha mostrado favorable a recuperar el uso más generalizado de la mascarilla: "yo la recomendaría si pudiéramos tomar esta decisión, pero no podemos", ha dicho, ya que es competencia del Estado.

