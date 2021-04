El PNV pide capacidad para que Euskadi no dependa del "capricho" de un presidente

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha abogado, ante el anunciado fin del estado de alarma, por que Euskadi tenga capacidad para regular derechos fundamentales con el fin de "no depender de los cálculos políticos electorales o los caprichos de un presidente de Gobierno".



Egibar, en una entrevista en Radio Euskadi, ha puesto de manifiesto que los datos sobre la incidencia de la covid-19 "no apuntan a que tengamos una normalidad" en días previos al 9 de mayo, la fecha en la que el presidente Pedro Sánchez prevé poner fin al estado de alarma.



"No sé si quiere alguien que le rueguen la prórroga de la situación de alarma", ha señalado.



Egibar ha atribuido a la movilidad en la Semana Santa y la semana de Pascua y a la celebración en esas fechas de la final futbolística entre el Athletic Club y la Real Sociedad la evolución ascendente de la incidencia del coronavirus en Euskadi.



El portavoz del PNV ha apostado por que Euskadi tenga su agenda "propia" y por modificar el modelo de relación con el Estado para ampliar competencias, "cumplir" lo pactado y "reparar lo dañado porque han sido muchos años de sentencias del Constitucional y nuestro autogobierno ha quedado tocado", ha dicho.



El dirigente nacionalista ha cuestionado la estrategia de EH Bildu "de crítica sistémica favorecida por la pandemia" en el Parlamento Vasco.



A su juicio, desde la oposición "estarán buscando ese escenario que en los manuales marxistas hablan de una situación de estallido social para que quien está en el Gobierno caiga".



Por otra parte, ha criticado el proceder del PP respecto a Vox y ha indicado que no se puede "dejar crecer" a la formación de Santiago Abascal.



Ha opinado que "lo ocurrido con las amenazas (recibidas por el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias, el ministro Marlaska y la directora general de la Guardia Civil) y el posicionamiento del PP dejan en evidencia" su "precariedad y debilidad política".