Nace Netnest, la plataforma para encontrar operarios “de confianza”

El auge de las reformas y el cambio en las formas de consumo con un gran crecimiento de la venta ‘online’ son tendencias en auge en los últimos meses y fruto de este contexto nace NetNest, una plataforma que conecta operarios experimentados y de calidad selectos (autónomos o pymes) con personas que requieren sus servicios y el primer marketplace de antigüedades de España.

En el apartado de operarios, como novedad respecto a otras plataformas que ya existen en el mercado, NetNest señaló que destaca su presencia durante todo el proceso, puesto que no sólo pone en contacto “sino que acompaña para que todo fluya de principio a fin”.

Este proyecto empresarial español fue creado por María d´Ornellas y según recuerda “nació en pleno confinamiento; de repente me di cuenta de que el hogar iba a convertirse en una pieza aún más fundamental en nuestras vidas y al estar involucrada al mundo del interiorismo me surgió la pregunta ¿cómo encontrar operarios de confianza si quieres hacer una reforma? Realmente a veces no es una labor sencilla… y me pareció interesante buscar una soluciónya que me siento muy familiarizada con el sector de la decoración y siento pasión por ello”.

Los operarios se agrupan en 9 grandes bloques: carpinteros y ebanistas, tapiceros, pantallistas, metalistas y herreros, suelos, electricistas, pintores, cristaleros y moquetas y esteras. En palabras de María d´Ornellas “ya contamos con 83 personas que de momento dan servicio en Madrid pero estamos creciendo a muy buen ritmo así que esperamos poder dar servicio a otras zonas pronto”.

MARKETPLACE CON ANTIGÜEDADES

NetNest también subrayó que es el primer marketplace en España con antigüedades y que su objetivo es hacer accesibles productos artesanos y “con diseños muy cuidados”.

Para María d´Ornellas “en la actualidad detectamos un interés creciente por lo artesano y por la diferenciación en cuanto a diseño; este tipo de productos cuentan con la barrera de que son pequeños negocios que no tienen recursos para “ser visibles” en el mundo digital. Nosotros queremos contribuir a darles luz”. A día de hoy ya hay 10 marcas que se pueden adquirir directamente a través de la plataforma.