Simón pide más medidas de control porque "las UCIS no pueden soportar más"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha abogado este lunes por incrementar las medidas de control para bajar rápidamente la transmisión del coronavirus porque "las ucis no pueden soportar más de lo que están soportando", con una presión del 40 % por covid.



"Si no conseguimos una velocidad de descenso rápida, vamos a tener un sistema sanitario en una situación muy crítica, si no lo está ya", ha advertido Simón este lunes en rueda de prensa, después de que el Ministerio de Sanidad haya notificado 93.822 nuevos contagios y una incidencia acumulada de 884 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.



La transmisión del virus se puede reducir "muy rápido con muchas medidas" no solo con un confinamiento domiciliario, ha señalado el director del CCAES, que considera que "en muchas comunidades autónomas se está haciendo un confinamiento de facto en el que hay muy pocos incentivos para salir de casa".



"Pasearte tú solo por la calle no es de riesgo, tenemos que ampliar ese concepto", ha dicho Simón, quien también ha apuntado que "quizás haya que hablar con algunas comunidades para implementar alguna medida más de control".



El director del CCAES considera que hay "ya muchos ejemplos en los que desgraciadamente si no hay un control externo parece ser que en muchos puntos la gente no cumple".



Ha aludido Simón a las "fiestas que hemos visto por todas partes" para reclamar que la gente sea "más razonable": "No podemos dejar que pase lo que en la primera ola de nuevo.



"No me parece razonable que, a estas alturas, con lo poco que queda, semanas o algún mes para vacunar a todos nuestros vulnerables, vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta antes de tiempo", ha recalcado.



España "no está yendo bien" y "tenemos que ser conscientes de ello" y, ante un panorama donde quedan meses de vacunación progresivas, la esperanza a "corto plazo" no puede estar en la vacuna, aunque sí a medio y a largo.



La presión que sufre el sistema hospitalario es ya la más grave desde el final de la primera ola, en abril, aunque "no tiene nada que ver con lo que sucedió en marzo y abril". El Ministerio de Sanidad calcula que la sobrecarga en las unidades de cuidados intensivos se puedan prolongar al menos dos o tres semanas más.