El PSOE pide al Gobierno en el Senado que derogue ya la reforma de pensiones del PP

El grupo parlamentario del PSOE en el Senado insta al Gobierno a que se derogue ya la reforma de las pensiones de 2013 del PP que incluye el índice del 0,25 % para revalorizar las pensiones y que, aunque no se ha aplicado, sigue en vigor.



La Comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social del Senado debatirá próximamente una moción socialista que propone aplicar la recomendación del Pacto de Toledo, aprobada por mayoría en el Congreso, y que pide derogar con una ley la reforma que aprobó el Gobierno del PP sin consenso de los agentes sociales y que también incluye la aplicación del factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.



Aunque el actual Gobierno de coalición ha mantenido en suspenso la aplicación del factor de sostenibilidad, pospuesto temporalmente, y ha actualizado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la reforma del 2013 no se ha derogado.



De esta forma el senador socialista y portavoz de Seguridad Social, Alfonso Muñoz Cuenca, ha recordado que las recomendaciones del Pacto de Toledo instan a una revalorización anual por ley de las pensiones en base al IPC real, "como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones".



"Es necesario acabar con el índice de revalorización de las pensiones (IRP), establecido por el Gobierno del PP, que ha provocado que a los pensionistas les suban estas prestaciones un 0,25 %, haciéndoles perder poder adquisitivo, ha añadido en un comunicado.



Desde 2018 no se aplica el IRP vinculado al 0,25 % toda vez que el Gobierno del PP tuvo que pactar con el PNV esta condición así como la suspensión temporal del factor de sostenibilidad para poder aprobar los Presupuestos Generales de 2018.