El rey pide "unión, cooperación y multilateralismo" para combatir la pandemia

El rey ha asegurado este martes que "la única manera posible" de combatir la pandemia es desde "el multilaterlismo, la unión y la cooperación" entre las naciones, las instituciones y las personas, y ha destacado que la ONU sigue siendo un pilar "indispensable" para hacer frente a este tipo de retos.



Felipe VI ha hecho este llamamiento a la unidad en el acto conmemorativo del 75 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas, celebrado en el Palacio de El Pardo de Madrid con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, representantes de los poderes del Estado y embajadores de varios países.



Después de 75 años de trayectoria de Naciones Unidas y de su documento fundacional, Felipe VI ha admitido que "queda mucho camino por recorrer", pero ha remarcado que la organización mundial "sigue siendo tan indispensable hoy como lo ha sido con cada uno de los hitos que jalonan su historia".



En su intervención, el monarca ha detallado algunos de estos logros que son hoy "pilares fundamentales" de la manera de comprender la realidad y que "a menudo se dan por conseguidos" sin reparar en que han sido posibles gracias a Naciones Unidas.



Entre ellos, ha citado la labor desempeñada para la resolución de conflictos y que otros no estallen; la participación de los "cascos azules" en misiones de paz; el que los derechos humanos sean exigibles legalmente; o el reconocimiento de los derechos de las mujeres y los niños.



También la descolonización de territorios, la tarea de órganos como el Programa Mundial de Alimentos -galardonado este año con el Premio Nobel de la Paz- o la Corte Penal Internacional, la promoción de conceptos como el crecimiento sostenible y establecer "una hoja de ruta para un mundo mejor".



"Éxitos sin los que nuestro mundo no sería lo que es hoy", ha sintetizado el jefe del Estado, quien ha atribuido al deseo de "una permanente mejora de su funcionamiento" de la ONU el que "no siempre" se reconozcan los logros alcanzados.



Ante las amenazas existentes en la actualidad, Felipe VI ha compartido que "solo tiene sentido y es posible el éxito" si se aborda de manera colectiva.



"Todos juntos, sin duda, con los instrumentos y en el marco excepcional que para ello continúa brindando esta organización", ha incidido.



Para el rey, el de hoy es un acto de "futuro, compromiso y esperanza" y una prueba de "la voluntad decidida de hacer frente a la pandemia de la única manera posible".



"Desde el multilateralismo, desde la unión y la cooperación entre las naciones, las instituciones y las personas", ha sostenido.



Felipe VI ya apeló a la unión en la intervención que protagonizó en la cumbre virtual celebrada el pasado 21 de septiembre para celebrar el 75 aniversario de Naciones Unidas.



"Más Naciones Unidas y unas naciones más unidas", dijo entonces el monarca.



En aquella cita, se aprobó una declaración, que es la base de la iniciativa presentada este martes por el Gobierno bajo el título "Juntos por un multilateralismo reforzado", copatrocinada por el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven.



Su objetivo es fortalecer el sistema multilateral para poder hacer frente juntos a los grandes desafíos globales y que haya "un mundo más pacífico, más justo, más inclusivo y más sostenible", según señala el Ejecutivo en una nota.



A los objetivos de esta iniciativa se han unido dirigentes como el secretario general de la ONU, António Guterres; de Canadá, Justin Trudeau, y Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, así como el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quienes han intervenido de forma telemática.



Bangladesh, Corea del Sur, Jordania, Senegal o Túnez son otros países que se han adherido a la acción apadrinada por España.



El acto se ha celebrado en el Patio de los Austrias del palacio, con la presencia de alrededor de medio centenar de invitados, que se han sentado con distancia suficiente para respetar las recomendaciones sanitarias.



Entre los asistentes, han estado los presidentes del Congreso, Meritxell Batet; del Senado, Pilar Llop; del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, así como la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.