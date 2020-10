El Gobierno ya no tiene excusa: la UE permite bajar el IVA de las mascarillas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que España no puede reducir el tipo del IVA en las mascarillas, del 21 %, porque hay un reglamento europeo que lo "prohíbe". En efecto, el reglamento lo prohíbe, pero la Comisión informó a los Estados de que no les sancionaría por este motivo.



En declaraciones a los medios de comunicación, Montero afirmó el 16 de octubre: "Hay un reglamento europeo en este caso, la cuestión concreta de las mascarillas. Es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe que se pueda bajar en la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del Gobierno de España".



Un vídeo con estas manifestaciones ha tenido una amplia repercusión en Facebook, donde ha alcanzado los cinco millones de visualizaciones y ha sido miles de veces compartido.



Asimismo, se ha viralizado en Twitter con varias publicaciones que suman miles de interacciones.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día 20, la también portavoz del Gobierno añadió: "En esta cuestión la directiva es diáfana".



"La directiva es tan clara respecto a la imposibilidad de bajar el precio de las mascarillas que todos los Estados miembros que no lo hemos hecho en cumplimiento de la ley, de la directiva, estamos reclamando a la Comisión cuál es el planteamiento que va a hacer respecto a esto", expuso Montero.



La titular de Hacienda indicó que la aclaración que precisa España es "si va a utilizar régimen sancionador con esos países" o si "va a permitir a todos los países poder hacer uso de esa bajada del precio".



DATOS: Aunque es cierto que la Directiva del IVA impide reducir el tipo de las mascarillas desde 2006, con motivo de la pandemia la Comisión Europea ya comunicó en abril a los Estados miembros que no sancionaría a los países que decidieran aplicar esta medida, como han hecho varios gobiernos.



Bruselas envió a los países una "Nota de orientación sobre el IVA y el tratamiento aduanero de las entregas de mercancías necesarias para combatir el brote de covid-19", que se puede consultar en el portal de internet del Ejecutivo comunitario.



Este documento fue publicado el 3 de abril, según consta en su dirección de internet, y fue revisado el 5 de mayo, de acuerdo con lo señalado en el texto.



La fecha del 3 de abril coincide con la decisión del Ejecutivo comunitario de eliminar temporalmente los derechos de aduana y del IVA en la importación de dispositivos médicos y equipos de protección procedentes de terceros países durante la crisis del coronavirus.



Fuentes de la Comisión confirman a EFE que el comunicado fue enviado a los 27 Estados miembros y al Reino Unido.



Por otra parte, el Ministerio de Hacienda no ha respondido todavía a la consulta realizada por EFE sobre esta cuestión.



CAMBIOS PENDIENTES DE APROBACIÓN



En su nota orientativa a los países comunitarios, Bruselas admite que el Anexo III de la citada directiva "no cubre todos los productos destinados a uso general" que pueden utilizarse para "proteger" o "prevenir la propagación" de la covid-19.



No obstante, recuerda que en 2018 la misma Comisión propuso modificar esa norma, lo que "permitiría a todos los Estados miembros aplicar un tipo reducido o incluso nulo al suministro de tales bienes".



Esa enmienda pendiente de aprobación autorizaría también a aplicar "tipos reducidos o nulos" a "las adquisiciones intracomunitarias y los suministros internos de dichos bienes".



Por ello, y según un criterio que fijó en 2016, "normalmente no se iniciarán procedimientos de infracción" mientras se espera la aprobación de estos cambios por parte del Consejo Europeo.



En todo caso, las fuentes consultadas por EFE añaden que los Estados miembros no necesitan notificar a la Comisión los tipos que aplican.



INTERPRETACIONES DIFERENTES



A diferencia de España, otros países de la Unión Europea sí se sintieron legitimados para reducir el IVA de las mascarillas ese mismo mes de abril, tras recibir la citada nota de Bruselas, para lo que partían de tipos parecidos, en torno al 20 %.



Así, en un comunicado publicado por el Departamento de Finanzas del Gobierno de Irlanda el día 9 de ese mes, se anunciaba que el ministro de Hacienda, Paschal Donohoe, había pedido al presidente un tipo del 0 % del IVA al suministro en el país de equipos de protección personal.



La nota añadía que la solicitud se producía después de "la confirmación de la Comisión de la UE de que, sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva del IVA, los Estados miembros pueden aplicar flexibilidad de forma temporal en relación con el tipo de IVA aplicado a determinados suministros específicamente relacionados con la crisis actual".



Más claro aun fue el primer ministro de Portugal, António Costa, cuando, en una intervención en la Asamblea de la República, anunciaba que su Gobierno aprobaría la reducción del IVA después de que hubiera comprobado que la Unión Europea había dicho que "no plantearía problemas" aunque fuera "ilegal".



Añadió, en este sentido, que "varios Estados miembros" habían hecho caso a esa carta reduciendo la tasa del IVA.



De este modo, el 23 de abril, el Consejo de Ministros luso acordó rebajar la tasa del IVA en mascarillas y geles desinfectantes del 23 % al 6 %.



La importante diferencia entre los precios de España y Portugal motivó la controversia sobre el tipo de IVA aplicado, después de que así lo destacase un tuit que se viralizó rápidamente.



El autor del citado mensaje subraya el precio de 1,74 euros de una caja de 20 mascarillas en un supermercado portugués, frente al precio máximo de 0,96 por mascarilla fijado por el Gobierno de España.



Ese precio de 0,96 euros por mascarilla fue regulado por el Gobierno con una resolución del Ministerio de Sanidad del 22 de abril, tras el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que fue publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



El coste de este artículo en Portugal sigue vigente a día de hoy, como se puede comprobar en la tienda en internet de la cadena de supermercados Pingo Doce.



IMPORTANTES REDUCCIONES DEL IVA



Entre esos países a los que aludía Costa estaba Francia, donde el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, Laurent Saint-Martin, informaba el 16 de abril en Twitter del acuerdo para una disminución del 20 al 5,5 % aprobado finalmente por el órgano legislativo.



El día 14, el Ministerio de Finanzas austriaco ya había informado a su vez de que dejaba libres de impuestos las mascarillas, al reducir del 20 al 0 % su IVA.



En Italia, el Gobierno mostró su intención de disminuir el tipo impositivo de este producto el 26 de abril, durante la presentación de las medidas anunciadas por el primer ministro, Giuseppe Conte, para el plan de desconfinamiento del país, aunque no fue hasta el 19 de mayo cuando la reducción al 0 % del IVA se publicó en la Gazzetta Ufficiale de la República y entró en vigor.



En su intervención del martes 20, tras el Consejo de Ministros, Montero reiteró la imposibilidad de bajar esta carga fiscal porque así lo impide la Directiva del IVA, aunque aseguró que el Ejecutivo trabaja para establecer un precio asequible y que, con este fin, está "en contacto con la Comisión" para aclarar si habrá sanciones por estas reducciones impositivas.