Sanidad aplaza el toque de queda con los contagios encadenando máximos

Los contagios siguen encadenando máximos en España, con 20.986 casos notificados este jueves y récords en muchas autonomías que, con la abstención de Madrid y País Vasco, han aprobado las nuevas restricciones planteadas por Sanidad, que ha aplazado el toque de queda nocturno en busca de concreciones y un mayor acuerdo sobre el marco jurídico para su aplicación.



El toque de queda, en vigor en Francia, Bélgica o Italia, cuenta con el apoyo de la mayoría de comunidades, si bien falta por concretar el horario (se baraja uno entre la medianoche y las 6 de la mañana) y, sobre todo, el instrumento que le dé cobertura legal, más allá del estado de alarma, como inicialmente defendía el Gobierno.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha precisado que Castilla y León ha planteado por escrito la aplicación del toque de queda, que defienden de forma particular la Comunidad Valenciana y la de Castilla-La Mancha, pero que también apoyan otras comunidades.





La Junta de Andalucía se ha anticipado, por su parte, y ha acordado este mismo jueves promover el toque de queda en Granada (con una incidencia de más de 900 casos) y en treinta municipios de su área metropolitana entre las once de la noche y las seis de la mañana, si así lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Aplazado el toque de queda nocturno generalizado o parcial, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado las "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19", que establece criterios comunes, niveles de riesgo y medidas a adoptar para afrontar la evolución de la epidemia en cada territorio.En las zonas de más incidencia de casos de coronavirus se limita hasta las 23.00 horas la apertura de todos los establecimientos no esenciales, como bares y tiendas, y se recomienden a sus habitantes salir de casa "solo lo necesario".Todas las comunidades han votado a favor, con la excepción de Euskadi y Madrid, que se han abstenido a falta que se les facilite el documento definitivo. Fuentes de la Comunidad de Madrid consideran que el documento llega "cuatro meses tarde", lo mismo que critican los expertos.La nueva metodología se pondrá en marcha con más de un millón de contagios diagnosticados mediante pruebas PCR y con una incidencia en España por 100.000 habitantes de 348,99 casos y 10 autonomías por encima de esa media, encabezadas por Navarra (1.058), seguida de de Aragón (629), La Rioja (601), Castilla y León (532), Cataluña (429) y Madrid (427).En una jornada de coincidentes titulares políticos, que hablan de una ruptura de Casado con Vox en el debate de la moción de censura a Sánchez por el partido de ultraderecha, el SARS-CoV-2 causante de la covid-19 ha sumado casi 21.000 nuevos casos con máximos de la pandemia en Navarra, Castilla-León, País Vasco, Asturias y Cantabria.Ante estos datos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha expresado "muchísima preocupación" y ha reiterado que las semanas que vienen serán "duras".Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que hace una semana hablaba de estabilización, ha reconocido que la evolución no es buena: "Estamos yendo hacia arriba, aunque un poco más despacio que los países europeos".El número de personas hospitalizadas asciende a 14.160 (11,8 %), 1.966 de ellas ingresadas en la UCI (21,8 %). La cifra de fallecidos, con los 570 de los últimos siete días, se eleva a 34.521, según el recuento oficial, que sólo concreta los que previamente han sido diagnosticados, si bien el exceso de mortalidad desde marzo supera ya los 60.000 decesos.Simón ha asegurado que no hay riesgo inminente de colapso de la actividad hospitalaria, pero ha reconocido que le preocupa que la expansión de contagios de la covid-19 pueda limitar la actividad rutinaria de los centros, como sucedió la primavera pasada.En el carrusel de medidas restrictivas que cada día anuncian las comunidades autónomas hay que contabilizar este jueves el confinamiento perimetral de Navarra, avalado por el Tribunal Superior de Justicia, y el cierre de la hostelería a las 10 de la noche y la limitación del aforo al 50 por ciento en las ciudades de Sevilla, Córdoba y Jaén.