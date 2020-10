Marlaska: no habrá cambios en el CGPJ que no respeten la norma internacional

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "No habrá ningún cambio" en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "que no se adecue a la norma internacional" y, al mismo tiempo, ha acusado al PP de tener a ese órgano como "rehén de sus intereses partidistas".



En entrevistas que publican los diarios La Voz de Galicia y El Correo, el ministro recuerda que existe un mandato constitucional que establece la renovación del CGPJ cada cinco años y enmarca la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso en la búsqueda de "alternativas" ante la "actitud absolutamente obstruccionista y impeditiva del PP".



El bloqueo del que acusa el PP es "lo que pone en duda la independencia del poder judicial", dice, al tiempo que reclama a los populares que "empleen sus energías no en hablar tanto de la Constitución, sino en cumplirla".





"Hay un mandato constitucional que dice que hay que renovarlo cada cinco años y una de las obligaciones institucionales de los partidos es llevarlo a cabo. Esa es una exigencia", afirma el ministro.Según Marlaska, España es "una de las veinte democracias denominadas plenas, con garantía de derechos y libertades", por lo que "no se puede plantear" una reforma que ponga "en tela de juicio" la importancia de la democracia española.Además, el ministro ha asegurado que han sido los grupos parlamentarios los que han presentado la proposición de ley y no el Gobierno, por lo que "tendrá el trámite y debate correspondientes".En cuanto a la política penitenciaria, el ministro ha pedido que se destierre el término "acercamiento" de presos de ETA. "No acercamos, cumplimos la legislación penitenciaria", ha indicado Marlaska, quien ha negado que se haya acelerado el traslado a cárceles próximas a los domicilios de los reclusos y ha precisado que estos desplazamientos se habían visto paralizados por la covid-19 durante varios meses.