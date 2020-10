Madrid: Cada día que pase pediremos, con datos, levantar el estado de alarma

La Comunidad de Madrid va a pedir cada día que pase que el Ejecutivo de Pedro Sánchez levante el estado de alarma, al considerar que es una medida "difícil de entender" y "un chantaje" cuando los datos epidemiológicos y asistenciales "avalan" las medidas "quirúrgicas" adoptadas por el Gobierno regional.



Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta del Gobierno madrileño para contener la pandemia: restringir la movilidad en 51 zonas básicas de salud con criterios más duros que antes, bajando la tasa de incidencia de 1.000 casos por cada cien mil habitantes a 750.



Según el consejero, esta estrategia de limitar la movilidad en zonas básicas de salud ha funcionado y "vamos detectado que la tendencia epidemiológica y de hospitalización se mantiene descendente".





Por ello, ha asegurado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid estará cada día negociando con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que levante el estado de alarma en la región "por el bien y por la salud de los madrileños".Según fuentes del Ejecutivo madrileño, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes, a las 12:25 horas, cuando La Moncloa ya había filtrado que decretaba el estado de alarma.Las mismas fuentes han explicado que Sánchez se ha negado a negociar la orden de la Comunidad de Madrid que contempla restricciones a la movilidad en 51 zonas básicas de salud.El consejero de Sanidad ha indicado que Díaz Ayuso le ha transmitido a Sánchez que Madrid tiene un plan de restricciones a la movilidad "de carácter puntual" en zonas básicas de salud donde más se transmite el virus y la respuesta ha sido la aplicación del estado de alarma.Ruiz Escudero ha subrayado que las decisiones de este calado se tienen que adoptar basándose en datos epidemiológicos y asistenciales de carácter "técnico y no político", como pretende el Gobierno de España.Al ser preguntado si el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, planteó una propuesta alternativa al estado de alarma, el consejero ha destacado que se han valorado "todas las opciones" ante "el chantaje" del Gobierno de España a la Comunidad de Madrid, pero la decisión se ha producido en el sentido que plantear una nueva orden con restricciones a la movilidad en 51 zonas básicas de salud.Ha lamentado que el Gobierno de España "no entiende" el modelo de restricciones a la movilidad por zonas básicas de salud que, a su juicio, "está funcionando".Ruiz Escudero ha precisado que en la reunión que mantuvieron el jueves los equipos técnicos de la Consejería de Sanidad y del Ministerio de Sanidad la Comunidad de Madrid fue felicitada "una vez más" por la evolución de sus datos."Siempre que nos felicitan automáticamente después sale la decisión política que va en contra de lo que dicen sus propios técnicos", ha dicho el consejero.Además, ha detallado, anoche mantuvo una conversación con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que "dejaba pocas opciones porque lo único que planteaba era el escenario de aplicación del estado de alarma", una decisión que, a su juicio, el Gobierno central "tenía tomada desde hace varios días porque no ha dado ninguna opción" ni ha demostrado "ninguna capacidad de diálogo".