Rufián avala que las elecciones sirvan para ampliar el "mandato" del 1-O

El líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha avalado este martes que las próximas elecciones catalanas sirvan para "refrendar, confirmar y ampliar" el "mandato del 1-O", tal y como planteó ayer el expresidente de la Generalitat Quim Torra tras ser inhabilitado.



En declaraciones a TV3, Rufián ha señalado que "todo el ciclo electoral pasado, presente y futuro tiene que continuar conformando estas mayorías y ampliándolas".



Tras ser inhabilitado, Torra denunció este lunes un "golpe urdido por los poderes del Estado" para apartarlo del cargo y remarcó que "la única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática", para lograr la independencia y "dejar atrás el régimen del 78".





Rufián ha afirmado que viven con "naturalidad" las discrepancias con JxCat y ha añadido que es "una buena noticia" que hayan llegado a un acuerdo sobre el escenario posterior a la inhabilitación del president porque hay que "reforzar las instituciones y continuar con este camino de consenso"."Entendíamos que ante esta nueva represión política y judicial había que responder de manera política. Y, en democracia, la mejor manera de responder a esta enésima ofensiva judicial eran las urnas. Pero, eso es pasado: lo importante es que hemos llegado a un acuerdo. Creo que nos tenemos que felicitar: venimos de un tiempo con muchísimas batallas, discrepancias", ha indicado.Sobre la mesa de diálogo, Rufián ha ironizado que deberían reunirse "el Gobierno de España y el poder judicial, para saber exactamente qué quieren"."Ayer se inhabilitó a un presidente de la Generalitat, se juzgó a dos activistas, Jordi Pesarrodona y Tamara Carrasco, y comparten un mismo hecho, que son independentistas. Si estas tres personas no fuesen independentistas, no estarían delante de un juez", ha apuntado.Preguntado por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha afirmado que "no es día" de hablar de ello por la inhabilitación de Torra, y ha añadido que el Gobierno "tiene muchas ganas de cerrarlos por arriba con Ciudadanos"."Ayer inhabilitaron al president Torra, ahora mismo es un mal día para hablar de esto y cuando pase lo afrontaremos con toda la responsabilidad y el liderazgo que tenemos, porque somos el principal grupo catalán en esta cámara", ha remachado.