Aguado reconoce que situación en Madrid "va empeorando"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido este jueves que la situación en la región está "empeorando", por lo que se van a necesitar "más esfuerzos", y ha manifestado que es "urgente y necesario" que el Gobierno central se implique.

Así lo ha trasladado Aguado en declaraciones a los medios después de mantener un encuentro con la Fundación España Activa en su Consejería, y un día después de que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, deslizara que pueden llevarse a cabo restricciones de movilidad en zonas de la región con mayor casos de Covid.

"Hoy desde la humildad tengo que trasladar a los madrileños que la situación en la Comunidad no va bien. La realidad de la epidemia está empeorando y vamos a necesitar más esfuerzos. Pero estamos a tiempo de poder controlar esta situación y la curva si somos capaces todos de darnos una tregua política", ha lanzado, para a continuación añadir que es necesario que se dejen a un lado las "pistolas dialécticas" y estén unidas las distintas administraciones.

En este punto, el vicepresidente autonómico ha pedido "dejar de crispar" a la población y "dejar de buscar culpables de lo que se está sucediendo para centrarse en ofrecer "soluciones conjuntas".

"¿Es que alguien cree que una pandemia se va a resolver únicamente con medidas autonómicas, con la voluntad de un Gobierno regional sin que la oposición ponga de su parte ni colaboren otras administraciones, sin que los ciudadanos pongan de su parte? Es prácticamente imposible acabar con una epidemia de estas características. Por eso, es necesario que le Gobierno de España se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid", ha lanzado Aguado, algo que ya ha trasladado a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que, según ha indicado, dice estar de su parte.

Aguado también ha lamentado que las administraciones no sean capaces de aprobar un plan conjunto de acciones que intenten frenar la pandemia en la Comunidad y cree que hasta que no bajen "esas pistolas dialécticas" y salgan de la "crispación" no van a poder "poner coto" a su expansión.

Por eso, el vicepresidente ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas, administraciones y ciudadanos: "Necesitamos salir fuertes de esta situación y la única forma de salir fuertes es hacerlo unidos".