Algunas de las mejores ciudades europeas para estudiar

Nos referimos a algunas de las mejores ciudades europeas a la hora de cursar estudios universitarios para que, si estás interesado en salir de España para continuar tu formación, puedas elegir el destino más adecuado a tus gustos y necesidades. Sigue leyendo e infórmate.

Londres

A pesar del Brexit y como bien se indica en Webquest, Londres es una de las mejores ciudades para estudiar y no solo porque alberga a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, sino también porque de lo que estamos hablando es de una ciudad tremendamente cosmopolita y en la que la mezcla de culturas es una realidad que se respira por todas sus esquinas.

En este sentido, cabe considerar que la University College London o el Imperial College London están en los puestos 8 y 9 del ranking mundial de universidades, pero también que en Londres se dan cita estudiantes de todo el mundo y que estamos hablando de una de las ciudades más importantes del mundo, por lo que elegirla para estudiar es sinónimo de proporcionarnos una serie de experiencias que, a buen seguro, no olvidaremos en toda nuestra vida.

No obstante, también hay que tener en cuenta que vivir en Londres no es precisamente barato, aunque las posibilidades de encontrar un empleo son muy elevadas y siempre es posible simultanear nuestros estudios con algún trabajo a media jornada y, por supuesto, beneficiarnos de la inmensa oferta cultural que Londres pone a nuestra disposición.

Múnich

Más económica que Londres es Múnich, una ciudad que, por cierto, es cada vez mejor considerada por quienes la eligen tanto por lo barato que puede resultar vivir en ella como por la facilidad que presenta a la hora de movernos por ella y por mantener una oferta de ocio y cultura nada desdeñable.

Por si esto fuera poco, también hay que señalar que las tasas universitarias son gratuitas siempre que se opte por la educación pública, algo que no debería representar ningún problema, ya que las dos universidades alemanas presentes en el ranking mundial tienen precisamente a Múnich como sede y están sustentadas por el Estado.

Además, es de considerar que Múnich tiene una larguísima historia a sus espaldas, ya que nos encontramos ante una ciudad de origen medieval y en la que tuvieron lugar algunos de los sucesos más importantes de la Alemania contemporánea, como el Putsch de la Cervecería, por lo que pasear por Munich puede llegar a convertirse en un auténtico paseo por la Historia de Europa.

París

Por otra parte y a pesar de que hemos obviado Berlín por no poner dos ciudades alemanas (aunque no cabe duda de que es tan merecedora de estar en esta lista como Múnich), no podemos dejar de señalar a París como uno de los mejores destinos de estudio y no solo porque allí se concentran algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, sino también porque se trata de un crisol de culturas equiparable a Londres o a cualquier otra capital importante.

En efecto, es bien sabido que en París han estudiado algunos de los historiadores, filósofos y científicos más importantes de la Historia de la humanidad, pero no lo es menos que durante mucho tiempo ha sido la capital europea de las artes y que incluso ha sido el escenario de muchas de las obras literarias más relevantes, como Rayuela de Julio Cortázar o Los miserables de Victor Hugo por no extendernos más de lo necesario con los ejemplos.

Por consiguiente, puede decirse que estudiar en París puede suponer una experiencia absolutamente trascendental en la vida de cualquier persona que busque experiencias culturales y formarse en algunas de las instituciones académicas más importantes del mundo.

Ni que decir tiene que a estas tres ciudades podríamos añadirles varias más que, con total seguridad, son igual de merecedoras de aparecer en este artículo, como podrían ser Roma, Zúrich, Viena o Edimburgo, pero teníamos que elegir y hemos optado por aquellas que considerábamos más interesantes, ya fuera por su oferta cultural o por la calidad de sus centros educativos.