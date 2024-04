Puente reclama a Sánchez que no se rinda porque sería "entregar su cabeza" a la derecha

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dimita porque a su juicio eso sería "entregar su cabeza" a la derecha: "No puedes permitirlo, Pedro", ha señalado.

En su intervención en el Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado en la sede del partido en Ferraz y que se ha convertido en un acto de adhesión de todo el partido a su líder, después de que abriese la puerta a dimitir y anunciase que se retiraba unos días de la vida pública para reflexionar sobre su futuro.

"No puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha lo que buscan, la cabeza del secretario general del Partido Socialista y con ella la justicia social de este país. No puedes permitirlo, Pedro", ha trasladado el ministro.

Puente, al igual que la mayoría de dirigentes socialistas que han tomado la palabra, ha insistido en que "merece la pena", respondiendo así a la pregunta que lanzaba el presidente al denunciar una campaña de acoso contra él y contra su familia, después de que un juez abriese diligencias de investigación tras recibir una denuncia de Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez.

Así, ha indicado que Sánchez es el presidente que los socialistas han elegido legítimamente y por tanto no es "un usurpador, ni un ocupa, no les ha arrebatado nada que les pertenezca". Por tanto ha pedido a la derecha que deje de "enfangar" y "emponzoñar la vida pública" cada vez que las urnas "les dan la espalda".

