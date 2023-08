Feijóo dice "constatar" que Sánchez "prefiere pactar con independentistas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que, tras su reunión con el secretario general el PSOE, Pedro Sánchez, ha "constatado" que el líder de los socialistas "prefiere pactar con los independentistas" y buscar "encaje a sus exigencias", aunque puedan ser inconstitucionales, antes que aceptar la oferta del PP de pactos de estado.

A su juicio, España está ante "un momento" histórico" en el que sólo caben "dos alternativas, su oferta de acuerdo para gobernar durante dos años con pactos de Estado con el PSOE, o bien "dejar la gobernabilidad en manos de los independentistas", que ve "envalentonados", pero el PSOE se ha decantado por la segunda opción. "De momento he recibido un 'no es no'", ha dicho en rueda de prenda.

"El PSOE ha podido escoger pero su pretensión es buscar encaje a las exigencias parciales de los partidos minoritarios que no respetan la Constitución --ha explicado--. Prefiere pactar con los independentistas, negociar amnistías, referendos y grupos parlamentarios que no cumplen y desigualdades financieras entre territorios".

En todo caso, Feijóo ha dejado claro que seguirá con su ronda de contactos y que en el debate de investidura del 26 de septiembre ofrecerá su modelo de igualdad entre españoles, aunque admite que, a priori, no tendrá apoyos para que salga adelante. "Sería bueno que el PSOE reflexionase", ha añadido.