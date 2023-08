Errejón: la amnistía es una solución política a un conflicto político con efectos penales

El líder de Mas País, Íñigo Errejón, ha reconocido hoy, a propósito de una posible amnistía para los condenados por el procès, que su grupo está buscando "vías jurídicas" para dar una solución política a un conflicto político con efectos penales.



Errejón ha señalado en una entrevista en RNE que Sumar, formación en la que se incluye Más País, está participando en las negociaciones para una investidura de Pedro Sánchez con apoyo de ERC y Junts.



Y, en ese contexto, ha confirmado que la formación liderada por Yolanda Díaz está consultado a diversos juristas sobre una amnistía para los condenados por el procès, una condición exigida por las citadas formaciones nacionalistas catalanas para dar su apoyo."En nuestra opinión no es un problema jurídico sino político, estamos explorando vías jurídicas para resolver las cuestiones penales derivadas de un conflicto, entre Cataluña y el resto del estado, de naturaleza política", ha reconocido."Los problemas de convivencia entre los pueblos se arreglan con el diálogo y con soluciones políticas", ha señalado, antes de explicar que solo ve una posible ruta para que comience la legislatura, la investidura de Pedro Sánchez en un Gobierno con Sumar."El PP no tiene con quién hablar, y eso es un problema creciente para un Feijóo que está cada vez más aislado", ha comentado en alusión al encuentro que tanto el líder popular como el socialista celebran hoy con el rey para un posible encargo de investidura en el Congreso."Quiere convencernos de que puede ir a una investidura, nos tendrá que convencer de que no es para resolver sus problemas internos", ha añadido sobre Alberto Núñez Feijóo.En cuanto a la negociación para investir presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, ha insistido en que "somos parte activa de la solución, pero decimos las cosas cuando están hechas"."Hay que avanzar desde la discreción, pero no en términos de hacer concesiones, sino de hacernos cargo de la pluralidad del Congreso" y que "el país no esté parado", ha añadido.