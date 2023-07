Sánchez acusa a Feijóo de "embarrar" la campaña por generar dudas sobre el voto por correo

Cargando el reproductor....

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de tratar de "embarrar" la campaña y ocultar sus pactos con Vox en comunidades como Extremadura y la Comunidad Valenciana con sus declaraciones en las que cree que genera dudas sobre la limpieza del voto por correo.



Sánchez ha lanzado esa acusación contra Feijóo en una entrevista en la SER después de que el presidente del PP pidiera a los carteros en un mitin en Murcia que trabajen "con independencia de sus jefes" y repartan "todo el voto" por correo para las elecciones generales del 23 de julio "antes de que acabe el plazo".



Unas declaraciones por las que fue preguntado Sánchez en la rueda de prensa con la que cerró su participación en la cumbre de la OTAN y que dijo en ese momento que no las había escuchado aunque consideró que iban en la línea de socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia.



Pero este jueves ha ido más allá y ha considerado que el objetivo de esas declaraciones es tratar de "embarrar" el debate y no situarlo donde realmente interesa a los ciudadanos.



Además, opina que con ellas pretende "opacar" los acuerdos con Vox que se van a certificar en esta jornada en Extremadura y la Comunidad Valenciana.



"Se trata de una estrategia de embarrar y crear desafección para que la gente no vaya a votar y desconfíe del proceso electoral", ha añadido.



Sánchez, que ha negado con un "en absoluto" que se hayan dado órdenes a Correos para que no reparta los votos, ha asegurado que va a haber un proceso limpio y ha recalcado que como presidente del Gobierno garantiza que España es "una democracia plena y robusta" que se sitúa entre los mejores países dentro del ránking de calidad democrática.



"No voy a entrar en el barro de Feijóo", ha insistido el jefe del Ejecutivo, quien ha pedido a los ciudadanos que voten en masa, bien presencialmente o por correo el 23 de julio, para que haya un resultado "rotundo".



Sánchez se ha referido al debate cara a cara que mantuvo con Feijóo para negar que le subestimara y lamentar que el líder del PP provocara que fuera "bronco" con sus "mentiras" y generara un "ruido" que impidiera hablar de los problemas reales de los ciudadanos.



Tras el debate ha garantizado que va a mantener la misma campaña "propositiva" y en la que va a seguir denunciando esas mentiras que asegura que lanza la oposición.



Al ser preguntado por la posibilidad de que el rey Juan Carlos tuviera más fácil regresar de forma permanente a España si hubiera un Gobierno del PP, se ha limitado a remitirse a la Casa Real y a asegurar que él tiene una excelente relación con el monarca actual, Felipe VI.