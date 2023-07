El PP: lo último que necesita Sánchez es enfrentarse a un debate "por el segundo puesto"

Cargando el reproductor....

El cabeza de lista del PP por Valencia, Esteban González Pons, ha asegurado que "lo último que le hace falta a Pedro Sánchez" es enfrentarse en un debate electoral con los candidatos de Sumar, Yolanda Díaz, y Vox, Santiago Abascal, ya que considera que será "una carrera por el segundo puesto" porque el 'cara a cara' según él ya lo ganó Alberto Núñez Feijóo.

"Si fuera él (Pedro Sánchez), mandaría a Patxi López al debate", ha lanzado en alusión al portavoz del PSOE en el Congreso y al próximo debate a cuatro organizado por RTVE al que el PP no contempla acudir.

Pons, en un desayuno informativo en Valencia, ha remarcado que "no es verdad" que el PP no haya aceptado participar en más debates electorales tras el 'cara a cara' del lunes entre Sánchez y Feijóo, sino que no quieren participar en un "debate trampa" como a su juicio pretenden los socialistas.

NO BASTA CON PEDRO Y YOLANDA

Ha acusado así al PSOE de intentar trasladar "la falsa imagen de que hay dos gobiernos posibles" (PP-Vox y PSOE-Sumar) cuando ha hecho hincapié en que "eso no es verdad". "Decir que basta con Pedro y Yolanda es engañar a los espectadores", ha advertido.

"Es posible que el Gobierno sea solo de Feijóo, es lo que estamos intentando, pero Sánchez no tiene ninguna opción de llegar a ser presidente sin los votos de Esquerra Republicana, Bildu, PNV e incluso de la CUP", ha aseverado, insistiendo en que "su opción pasa por gobernar por estos partidos".

Por contra, González Pons ha defendido que el PP fue al debate "de verdad" y que el próximo debería ser "a siete" como su partido ha planteado tanto al PSOE como a RTVE.

Además, ha agregado que si él fuera el "asesor" de Sánchez le diría que no participase en el debate a tres en la radiotelevisión pública sin Feijóo porque "se ha convertido en una carera por el segundo puesto".

"Es el gran debate de los que pueden quedar segundos", ha sostenido, y ha augurado que será "verdaderamente surrealista" verlos debatir tras la "campaña desastrosa" del candidato del PSOE.