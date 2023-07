Fernández Vara decidirá su futuro después de las elecciones generales

Cargando el reproductor....

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que decidirá su futuro, como ser o no senador autonómico, después de las elecciones generales y "en función de lo que ocurra" en ellas y de la situación que se produzca de acuerdo a los resultados.

De esta forma, en una entrevista en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press, ha insistido en que, tomará la decisión que crea que es mejor para el PSOE y también para su familia.

Asimismo, y preguntado por qué diría si en el caso de que Pedro Sánchez, tras las elecciones, estuviera en disposición de gobernar y quisiera contar con él como ministro, ha respondido que, como no se lo ha planteado, no sabe qué respondería.

También ha recordado Fernández Vara que como funcionario de la Administración de Justicia, ya que es médico forense, ha solicitado y le han concedido la prolongación hasta los 70 años.

"Con lo cual puedo continuar hasta los 70 si quiero volver a mi profesión, que no lo tengo todavía decidido. Tengo decidido proceder al relevo en lo que es el liderazgo en el Partido Socialista en Extremadura. Yo no voy a ser el líder de la oposición, ni voy a ser el secretario general a partir del otoño, pero no sé exactamente qué es lo que voy a hacer", ha indicado.

En este sentido, Fernández Vara ha asegurado que tiene interiorizado querer "vivir de otra manera" para poder hacer y dedicar tiempo a aspectos y personas que durante su época de consejero o presidente no ha podido llevar a cabo.

También, y preguntado por si piensa que se está castigando la moderación en política tras las críticas recibidas por no haber sido tan crítico con Sánchez como sí lo han sido otros presidentes autonómicos, Vara ha respondido que "puede ser" y ha añadido asimismo que se está castigando la "lealtad".

En este sentido, el secretario general del PSOE extremeño ha señalado que, para él, hay "principios esenciales" en la vida y no es capaz, ha dicho, de "ser leal a Extremadura" si no es "leal a España".

"No soy capaz de ser leal a España y a Extremadura si no soy leal a España. Las lealtades son algo muy importante. No cotiza, aquí lo que cotiza es el eslogan barato. No cotiza ser leal a los principios, no cotiza ser leal a la palabra, no cotiza ser leal a la organización a la que uno pertenece, no cotiza casi nada de eso", ha aseverado.

No obstante, Vara ha remarcado que él ha practicado la lealtad a lo largo de toda su vida y lo va a "seguir haciendo", ya que no concibe "lealtad alguna que no pase por ser leal" al país, a la región y a la organización a la que perteneces.