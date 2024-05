Zapatero: Lo que se vive en Gaza marcará un antes y un después en política internacional

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este jueves que lo que se está viviendo en Gaza va a marcar un antes y un después en la historia de las democracias, en la historia de la comunidad política internacional y de Occidente.



En declaraciones a los periodistas, preguntado por si generan un nuevo roce en el gobierno de coalición las cartas que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha enviado a empresas españolas en Israel, Zapatero ha señalado que no llega a la categoría de roce, es una posición particular.



Más allá de la propuesta concreta, "lo que estamos viviendo en Gaza va a marcar un antes y un después en la historia de las democracias y en la historia de lo que llamamos comunidad política internacional y en la historia de lo que llamamos Occidente", ha expresado.



Ha llamado la atención sobre la "barbarie", "la desproporción", el daño, el dolor "a tantos seres humanos, niños, niñas, inocentes, tantos huérfanos que deambulan, tanta hambre".



El expresidente ha asegurado "que no va a ser en balde cuando las instituciones internacionales, las organizaciones internacionales, los gobiernos, las sociedades, conozcan a fondo todo lo que está sucediendo" y se mantenga la capacidad fundamental de tener sensibilidad hacia el dolor y la injusticia.



"Estoy convencido que van a pasar cosas muy serias", ha mantenido.



Zapatero ha calificado de fundamental que haya una movilización al respecto y ha saludado que las universidades y los universitarios se pronuncien, se manifiesten, reclamen la paz, que finalice la barbarie y que el pueblo palestino tenga un destino distinto.



Acerca de si no considera por tanto que se generado una fisura en el Gobierno, ha contestado que no y ha subrayado el buen funcionamiento del gobierno de coalición progresista que fue revalidado en las urnas.



Rodríguez Zapatero ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en Valladolid unas jornadas conmemorativas del vigésimo aniversario de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, promulgada en 2004 durante su primer año al frente del gobierno de España.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es